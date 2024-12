Una de las grandes incertidumbres deportivas que tiene Emelec para la siguiente temporada es conocer quién será su nuevo entrenador. La directiva comunicó a Leonel Álvarez que no iban a contar con él y este viernes se conoce quién será el DT para el 2025.

Según cuenta el periodista Steffano Dueñas en Al Toque, Leonel Álvarez seguirá siendo el entrenador de Emelec para el próximo año. El motivo principal pasa porque el colombiano ya no es buscado por el Atlético Bucaramanga de su país.

Emelec esperaba que el club de la primera división del vecino país busque contratar a Álvarez y dejar un ingreso económico al equipo azul. Algo que no ocurrió ya que el equipo se decantó por otra opción.

Directorio y plantel no están convencidos con el proceso de Álvarez sin embargo el club no cuenta con los 600 mil dólares para la salida del contrato de forma unilateral mientras ya contactaban a otro DT para que dirija a Emelec en el 2025.

Leonel Álvarez – José Pileggi- Emelec 2024.

Las molestias de Leonel Álvarez en Emelec

Leonel Álvarez no ha tenido un inicio tranquilo en Emelec y es que en su gira de pretemporada en New Jersey no pudieron tener los amistosos programados, pero sin duda el revés mayor fue que el DT pidió refuerzos y se quedaron sin poder contratar por sanción FIFA.

Los jugadores que también quieren dejar Emelec para el 2025

La lista completa de futbolistas que dejarían Emelec son: Luis Fernando León, Pedro Ortiz, Gustavo Cortez, Maicon Solís, Juan Pablo Ruiz, Jhon Jairo Sánchez, Cristian Erbes, Andrés Ricaurte, Rodrigo Rivero y Alexander González.