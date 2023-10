El Patrón Velásquez una vez más fue duro contra Paolo Guerrero, con declaraciones donde lo expone como un jugador casi inservible. Mediante una charla exclusiva con el periodista Juan Carlos Esteves, para su canal de YouTube, se dio este suceso bastante crítico contra el capitán de la Selección Peruana, por su edad y bajo rendimiento.

“Paolo Guerrero ya tiene que retirarse hermano, honestamente. Ya prácticamente camina, no corre, no marca, no hace nada. ¿Ya cuántos años tiene Guerrero? Tiene como 37, 38 años, ya a esa edad no va a poder correr más de lo que ha estado haciendo”. Sostuvo el ídolo de Alianza Lima y la Selección Peruana, a su estilo Don José Velásquez.

No es la primera vez donde el histórico 6 de La Blanquirroja, donde se refiere de forma dura y directa contra Paolo Guerrero, quien de un tiempo para acá no tuvo sus mejores actuaciones. El Patrón, con su voz y autoridad, transmitió su desazón con el rendimiento del actual capitán.

Para José Velásquez hay señales de que el delantero de LDU Quito no está al nivel que se necesita en la alta competencia, sea con la Selección Nacional o en su club: “Honestamente, le digo a Paolo Guerrero que debe retirarse. ¿Qué hace jugando? A las justas camina, no marca a nadie, está esperando que le den el balón”.

¿Cómo le fue a Paolo Guerrero contra Chile y Argentina?

Quizás sea cierto lo que explica Don José Velásquez, pero las formas no terminan siendo las correctas, más aún con la manera despectiva de cómo ejerce sus declaraciones. Paolo Guerrero no tiene goles en este proceso mundialista, de cara a Norteamérica 2026, y su fútbol está lejano de la mejor versión que antes supo mostrar.

Después del partido contra Argentina, muchos hinchas en redes sociales señalaron directamente a Paolo Guerrero por no responder a las exigencias nacionales. La gran mayoría lo señala como una pieza de recambio cuando se recupere Gianluca Lapadula. Sin embargo, hasta que eso pase, se deberán ver otras opciones. Llámese Raúl Ruidíaz, Alex Valera, o algún nombre nuevo.

¿Quién fue José Velásquez en la historia del fútbol peruano?

José Manuel Velásquez Castillo, de 71 años, supo ganar con la Selección Peruana la Copa América de 1975, con este título se consagró como uno de los mejores volantes de marca en la historia nacional. Además, también ganó tres títulos con Alianza Lima en las temporadas 1975, 1977, y 1978.