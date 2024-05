En un instante nada más cambió la temática de la conversación. Pasó de ser una entrevista donde se reflejaron ambientes positivos, a un mano a mano entre el jugador y el periodista de turno. Aldo Corzo no tiene comportamientos parecidos, pero esta vez, fue quien se activó para poder responder una pregunta con truco. Se le cuestionó sobre el estado físico del equipo Universitario de Deportes, y la contestación fue impresionante.

Aldo Corzo había estado muy sereno, pero en este caso, no se aguantó la segunda intención de una pregunta que significó para muchos una crítica encriptada: “¿El estado físico no responde, creo? Para ti, yo siento que hemos jugado la Copa Libertadores a un ritmo muy alto, hemos corrido más que ellos, no faltó más juego, pero físicamente el equipo respondió, eso es lo que tú piensas para mí no”.

Después pasó a analizar mucho más tranquilo, todo lo que fue el cotejo contra el Tiburón, Junior de Barranquilla: “Siento que tuvimos más el balón por ciertos momentos, el empate es justo, quisimos ganarlo, obviamente más en nuestra casa, el gol vino muy rápido entonces eso te condiciona, pero gracias a Dios metimos el empate, de ahí insistimos no se pudo, el partido se puso más trabado y bueno es lo que pasó”.

Por eso, el partido por Copa Libertadores entre Universitario de Deportes vs. Junior de Barranquilla, para él, terminó siendo el resumen correcto: “Creo que el empate es justo, por cómo se dio el partido. Fue difícil y bravo, en todo aspecto, además de intenso en el ida y vuelta. Nos vamos con un sabor amargo, porque queríamos ganar en casa”. Esa fue la participación post cotejo de Aldo Corzo.

Aldo Corzo jugando en Universitario de Deportes. (Foto: IMAGO).

¿Qué pensó sobre Junior de Barranquilla?

Aldo Corzo mencionó lo que era el trabajo de los rivales: “Ellos vinieron a buscar el empate. Sabía que con la igualdad estarían contentos, porque ellos están arriba, lo digo por cómo salieron del campo. De allí es evidente que tienen buena posición de balón, es un equipo duro, pero también sabían esperar atrás para la contra. Les salió el gol de pelota parada, luego le empatamos y ahora todo está parejo”.

¿Cómo define el partido contra Sporting Cristal?

Para Aldo Corzo, la situación en Liga 1, es otro cantar y no se complica pensando en los rimenses: “Estamos muy bien, más allá de lo que haya pasado [el empate]. También sabemos que el domingo tenemos otra final, así que estamos tranquilos y muy enfocados en lo que se viene. Es un partido muy importante ante Cristal, pero no va a definir nada. Creo que se va a definir en la última fecha”.

¿Cuándo se jugará el Universitario de Deportes vs. Sporting Cristal?

El partido por Liga 1 entre cremas y rimenses estará disputándose el domingo 12 de mayo por el Torneo Apertura 2024. Sporting Cristal es el líder del campeonato, y ahora visitará el territorio de Universitario de Deportes. Lo cual es considerado como un clásico gigante dentro del fútbol peruano.