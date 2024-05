Después del empate entre Universitario de Deportes y Junior de Barranquilla, la sensación no es nada mala según el propio Fabián Bustos.

Lo que pasó con el cuadro crema será un dolor de cabeza constante para los dirigidos por Fabián Bustos. El equipo merengue estaba con la idea de ganar contra Junior, pero no pasaron del empate y están bastante preocupados. Hoy por hoy, el entrenador del primer equipo se mostró sereno pero con un síntoma de incomodidad. Esto fue lo que mencionó Fabián Bustos en su última conferencia de prensa.

Para El Cordobés, la situación terminó siendo bastante luchada: “Creo que fue un buen primer tiempo nuestro, donde creo que superamos al rival, a un gran rival. Nos hacen el gol muy rápido, un golazo, mérito completamente de la pegada de ellos. Después, en el primer tiempo, los dominamos, creamos situaciones, los desbordamos y conseguimos el empate”.

Contra Junior se plantaron bien, pero al final se concretó la igualdad nada más: “En el segundo tiempo hubo una intensidad enorme, como se juega la Copa Libertadores, a ese ritmo, y creo que los dos equipos sentimos ese esfuerzo. Creo que el resultado fue justo, nosotros no hicimos un gran segundo tiempo, pensábamos hacerlo similar al primero, pero sí tuvo que haber un ganador, estuvimos más cerca nosotros”.

De la misma manera, no se siente eliminado de Copa Libertadores y Liga 1, Fabián Bustos tiene muchísima confianza: “Es una semana importantísima. Esto es lo lindo de estar en un equipo grande. Vamos a intentar pelear todo, lo dijimos siempre. La ‘U’ necesita pelear la Copa Libertadores, intentar clasificar a uno de los dos torneos. Vamos paso a paso y partido a partido”.

Fabián Bustos contra el Botafogo por Copa Libertadores. (Foto: IMAGO).

¿Qué piensa del partido contra Sporting Cristal?

Fabián Bustos tiene la misión de seguir vivo en el torneo local: “Seguimos intentando conseguir algo que no se logra en el fútbol peruano hace muchos años. Sabemos cómo está el plantel, y las prioridades son hacer lo mejor posible tanto en Liga 1 como en Copa Libertadores. El partido del domingo no va a definir el torneo, no creo que sea decisivo, pero sí es importante”.

¿Cuál es el siguiente partido de Universitario de Deportes?

Según el calendario establecido, en Liga 1 tendrá Universitario de Deportes un partido bastante complejo contra el líder Sporting Cristal. Ese duelo será clave para el Torneo Apertura 2024, define al campeón. Y después recibir a Botafogo como local por Copa Libertadores de América 2024.

¿Qué puntajes tiene hoy en día Universitario de Deportes?

Si vemos la tabla general del torneo local, nos damos cuenta que Universitario de Deportes anda segundo con 33 puntos en 14 partidos completos. Está a solo una unidad de Sporting Cristal, el gran líder del Torneo Apertura 2024. Mientras que, en la Copa Libertadores es segundo con 5 puntos en 4 partidos completados, tienen chances de clasificar.