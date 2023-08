La famosa renovación de jugadores es un pendiente en el universo de la Selección Peruana, todo lo que eso significa parece un universo paralelo. En VIDENA están muy tranquilos, lo van viendo con paciencia, y la responsabilidad la llevará cada encargado.

Cuando aparecen jugadores de corta edad, el motivo de alegría en el hincha es amplio, ellos confían en tener pronto un nuevo ídolo. Pero dentro del grupo de trabajo, lo ven con más paciencia. Así, al menos, lo da a entender Aldo Corzo en la reciente conferencia de prensa.

El capitán de Universitario de Deportes, charló con los medios de comunicación, y destacó el nombre de dos pichones de crack: “Siempre se habla del recambio generacional, pero eso se dará naturalmente. A chicos como Piero y Joao Grimaldo, hay que decirles que este grupo es fuerte, ilusionado y unido”.

Para El Mazo, es un elogio máximo estar considerado nuevamente por Juan Reynoso en este proceso de las Eliminatorias Sudamericanas: “Estoy muy feliz y con la ilusión de estar nuevamente en La Bicolor. Sé lo que quiere el profesor Reynoso para sus defensas, pero no sé en qué posición me quiere utilizar. Donde me toque, daré lo mejor siempre”.

Finalmente, el análisis del ahora defensa central de la Selección Peruana, radica en el respeto al rival que tendremos en los próximos días: “De Paraguay, hay jugadores que están en buen nivel. Hay que tratar al rival como si fuera el más duro y estar preparados. Estamos enfocados en lo nuestro más que en las posibles bajas de los rivales”.

Mira las mejores jugadas de este partido en The Highlights APP

¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Perú?

El siguiente partido de la selección de Perú será contra Paraguay en el Estadio Antonio Aranda del Club Atlético 3 de Febrero, encuentro válido por la primera fecha de las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026.

¿Dónde ver a la selección de Perú vs. Paraguay?

El partido de la selección de Perú vs. Paraguay por el torneo Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026 a las 5:30 p.m este jueves, 7 de septiembre, se verá en los siguientes canales. América Televisión y ATV para señal abierta. Movistar Deportes en cable. Las aplicaciones de streaming son: América TVGO y Movistar Play.