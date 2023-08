Pedro Aquino no sabía dónde se jugará frente a Paraguay: el volante de la Selección Peruana sorprendido al enterarse todo

Después de haber estado en una posición irregular en su antiguo club, ahora está mucho más tranquilo. Pedro Aquino llegó al Santos Laguna para continuar en la competencia de Liga MX, volver al fútbol peruano es algo muy lejos de su planificación general.

La Roca, como se le conoce al canterano de Sporting Cristal, se siente cómodo en su nuevo equipo. Salir de un gigante como el Club América no es sencillo, pero los años de carrera le dan tranquilidad de cara a este nuevo reto. El cual lo tendrá muy ocupado.

Yendo al plano actual, Pedro Aquino charló con el Diario Depor y dejó una frase bastante curiosa en la previa del partido ante Paraguay. Él será convocado por la Selección Peruana, avizorando esta extensa charla con una frase de salón: “Como te digo, Paraguay siempre es complicado allá”.

Pedro Aquino no sabía que jugarán en Ciudad del Este, lo supo cuando se le preguntó ahora: “Recién eso me entero. No estuve viendo el tema ese, pero como te digo, va a ser complicado. Espero que podamos sacar un buen resultado allá. Yo creo que tenemos que preocuparnos por nosotros y demostrar lo que hemos venido trabajando con Reynoso”.

Sobre su relación con Juan Reynoso, es muy claro. El director técnico de la Selección Peruana le dio respaldo en su decisión de salir de Las Águilas: “Yo pensé que de repente iba a darme algo negativo, pero no. Me dijo que muy bien. Santos es un buen grupo. Enfrentar a Santos también ha sido siempre complicado, Así que nada, me dijo que vaya allá y que demuestre lo que pueda dar en el equipo titular”.

Finalmente, sobre lo que será el duelo ante Paraguay, solo sumará hacer un gran duelo: “Sí, ya quiero que empiece. Ahora sí, no hay margen de error. Lo que los pequeños detalles nos costaron en los partidos amistosos, eso ya no tiene que pasar en las Eliminatorias. Así que hoy en día sí, estar concentrado 100% en lo que vamos a hacer dentro del campo y al equipo que vamos a enfrentar para que no tengamos esos errores”.

