El momento donde las oportunidades están en la mesa, llegó según podemos entender. Con este movimiento no solo no estaríamos chocando contra un ídolo absoluto de toda esta generación, sino también, consta de un entrenador que le dará nivel al rival de turno. Ricardo Gareca para el Perú es palabra santa, y sería el debut deportivo en Copa América 2024 para Jorge Fossati con todo su equipo de trabajo.

¿Ricardo Gareca dejará la Selección Chilena?

Ricardo Gareca ahora mismo estaría teniendo unos pendientes a mediano plazo, muy complejos. Los cuales vendrían por responsabilidades de terceros, aquellos que no le cumplirían su contrato como tal. En el programa La Hora De King Kong, vía YouTube se anunció por todo lo alto, lo siguiente: “Hay problemas económicos importantes… no importantes, catastróficos”.

Desde La Roja habrían situaciones tensas, las cuales vienen de la mano con una mala gestión de los encargados de la administración como tal. Y el gran perjudicado sería El Tigre: “La cosa está tan complicada que es difícil incluso pagarle a Ricardo Gareca. Sale 2,8 millones de dólares al año y está complicado. Pablo Milad está más solo que Allende en la Moneda. Los clubes no lo apoyan”.

Es más, no solo pasaría por el sueldo de Ricardo Gareca o la logística de la Selección Chilena, también va mucho más allá, por un tema mínimo como la indumentaria. Las cuales estarían utilizando si llegan a la Copa América 2024, los cracks sureños: “Una señora que tiene una empresa de corte y confección le pasaron los buzos de la selección chilena para que los transformara en shorts”.

Ricardo Gareca en conferencia de prensa de Chile. (Foto: IMAGO).

Chile ahora mismo cuenta con situaciones por corregir expone el comunicador, que con nombre y apellidos señaló a los responsables, desde su posición en cargos fundamentales dentro del fútbol chileno: “Es grave el asunto o las relaciones con Adidas no está bien, qué les cuesta pedirles 40 shorts, 50 o 100. Capaz de que no sean del primer equipo, tal vez es de la Sub 20 o de la femenina; pero demuestra que estamos funcionando a la antigua”.

¿Ricardo Gareca puede volver a la Selección Peruana?

Automáticamente, los comentarios aparecieron al respecto, debido a que la bomba informativa mencionada explotó. Mucha repercusión en las redes sociales, significaron un pedido masivo de peruanos exigiendo el regreso de Ricardo Gareca, por encima de Jorge Fossati en la Selección Peruana. El Nonno con sus últimos planteamientos gusta poco, por ello, es hasta normal que los fans estén muy descontentos. Tarea difícil será verlo por VIDENA con Agustín Lozano de presidente.

¿Cuál es el sueldo actual de Ricardo Gareca en Chile?

Ricardo Gareca gana 3 millones de dólares en promedio al mando de Chile, según fuentes internas a la organización que lo contrató. Siendo esa la cifra que se embolsaba en Perú, no se espera que el ‘Tigre’ esté por debajo de su monto habitual. Por ende, el sueldo en caso sea menor, estaría poco cambiado en todos los sentidos. En La Roja lo cuidan, por eso le prometieron facilidades generales al respecto.

¿Hasta cuándo tiene contrato Ricardo Gareca con la Selección Chilena?

Ricardo Gareca tiene contrato en Chile hasta junio del 2026. Firmando así hasta el final de las Eliminatorias Sudamericanas, el ‘Tigre’ buscará clasificar al país de la ‘Estrella Solitaria’ a un Mundial tras nueve años de ausencia. Manejo muy parecido al que tuvo en Perú, donde siempre la renovación del mismo, se daba si tenía la opción de clasificar al repechaje internacional o cita mundialista.