Primera gran baja confirmada en la Selección Peruana y no podrá estar en la Copa América 2024

La Selección Peruana está sufriendo una baja considerable de cara a lo que es la Copa América 2024. Se estaba preparando de la mejor manera para este evento internacional, lastimosamente no todos podrán decir presente. Nos olvidamos un momento de la Fecha FIFA donde se enfrentará a Paraguay y El Salvador, para enfocarnos en el jugador que hoy por hoy, está fuera de todo tipo de competencia con La Blanquirroja.

¿Qué jugador no irá a la Copa América 2024?

Gustavo Peralta brindó todas las informaciones sobre el caso de esta baja: “Alex Valera quedó fuera de la selección peruana para los amistosos. La noticia la dio a conocer el propio Jorge Fossati. “No hay indisciplina ni nada raro. No quiero malentendidos. Simplemente, la persona de Alex Valera hoy no está en las mejores condiciones para rendir al máximo, como él mismo quiere y por eso hemos tomado esta decisión. Son temas personales”, dijo el estratega de la “bicolor””.

Otra versión que importa, es la de Joseph Fajardo, el periodista de ATV Noticias, no se llamará a nadie: “Alex Valera queda fuera de la nómina para los amistosos ante Paraguay y El Salvador. No es un tema futbolístico ni de indisciplina, es por cuestiones aparentemente anímicas según explica Jorge Fossati. Temas personales del delantero de la U. No habrá convocado de emergencia”.

Con esto nos damos cuenta de que hoy por hoy la Selección Peruana, cuenta con dos jugadores considerados por muchos especialistas, como veteranos. Gianluca Lapadula a sus 34 años estará comandando el ataque de La Blanquirroja, mientras que Paolo Guerrero con 40 años será la primera pieza de recambio para esta Bicolor que pronto dirá presente en los Estados Unidos para la Copa América 2024.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre la Selección Peruana?

El entrenador de nacionalidad uruguaya, expuso que no es un tema específico de Alex Valera. Solo cuida el bien común del grupo: “Nosotros tenemos que ver lo mejor para el grupo, y él no se siente en mejores condiciones de dar su mejor versión para el grupo. Insisto, son temas personales que yo conozco, porque hemos estado hablando bastante. Aparte, es un jugador que no conozco de ahora. Y tampoco los problemas son de ahora”.

¿Cuál es la lista completa de Perú para los amistosos internacionales?

Arqueros:

Pedro Gallese

Carlos Cáceda

Diego Romero

Defensas:

Luis Abram

Luis Advíncula

Miguel Araujo

Alexander Callens

Marcos López

Anderson Santamaría

Oliver Sonne

Carlos Zambrano

Aldo Corzo

Paolo Reyna

Volantes:

Wilder Cartagena

Jesús Castillo

Sergio Peña

Piero Quispe

Renato Tapia

Christian Cueva

Delanteros:

André Carrillo

Gianluca Lapadula

Bryan Reyna

Franco Zanelatto

Andy Polo

Alex Valera (BAJA CONFIRMADA)

Edison Flores

José Rivera

Joao Grimaldo

Paolo Guerrero

¿Cuál será el debut de la Selección Peruana en la Copa América 2024?

Perú vs. Chile se jugará en vivo vía América Televisión este viernes 21 de junio desde las 7:00 PM horas de Perú. Chocando por la fecha 1 del grupo A de la Copa América 2024, el duelo se verá gratis por Movistar Deportes y lo podrás seguir online por Bolavip. La Blanquirroja buscará en esta competencia internacional, el competir contra los combinados patrios de Chile, Argentina, y Canadá.