El Bigote está siendo uno de los jugadores más regulares de la temporada en Alianza Lima. Por eso, los hinchas no lo matan tanto a Sebastián Rodríguez, cuando la crisis deportiva más apremiaba hace algunas semanas. Muchos dicen que no está jugando en su posición, que está lejos de la zona peligrosa para los rivales, y ahora le tocó expresarse al amigo ex Emelec de Ecuador.

Sebastián Rodríguez ante los medios de comunicación expuso un concepto contrario hacia Alejandro Restrepo, de forma indirecta: “Me siento cómodo en cualquier parte de la mitad de la cancha. Siempre he jugado más suelto, pero ahora me está tocando cumplir la función de volante central y es lo que el equipo necesita, lo que pide el DT y yo estoy dispuesto a ayudar al equipo en donde toque”.

De la misma manera, El Bigote destacó que todavía están esperando ser campeones del Torneo Apertura. Expectantes de que caigan Sporting Cristal y Universitario: “Siempre se pueden caer. Todos tropezamos a lo largo del año, pero para eso (aprovechar la situación) tenemos que seguir ganando para poder aprovechar la oportunidad. No tenemos margen de error en este torneo y para eso estamos trabajando”.

Además, con todo lo dicho por El Bigote, desde El Diario Líbero exponen que el jugador podría quedarse un tiempo más: “Lo cierto es que Sebastián Rodríguez está 100% enfocado en Alianza Lima desde el día uno que estampó su firma en Matute. Su contrato tiene vigencia hasta diciembre del 2024, pero los directivos añadieron una cláusula para poder extender su estadía en la Victoria por una temporada más”.

¿Sebastián Rodríguez quiere quedarse en Alianza Lima?

Todavía no se sabe la respuesta sobre su futuro. Sebastián Rodríguez, según la información del Diario Líbero, estaría viendo como opción continuar en tienda blanquiazul: “De esta manera, todo dependerá del volante uruguayo en su afán de seguir vistiendo la blanquiazul para los próximos desafíos que tenga el proyecto deportivo de Alianza Lima”.

¿Cuánto cuesta al día de hoy Sebastián Rodríguez?

Según podemos ver en el especialista de este asunto, Transfermarkt. Sebastián Rodríguez cuenta con un aproximado de 1 millón y medio de euros. El Bigote está teniendo una temporada regular, pero eso no hace que su precio baje, desde que llegó de Peñarol de Uruguay, se mantiene en esa media económica, siendo una buena señal.

¿Cuáles han sido los clubes donde jugó Sebastián Rodríguez?

Viendo su hoja de vida, hay conjuntos como Peñarol, CS Emelec, Tiburones Rojos de México, Nacional, Liverpool FC (Uruguay), FC Locarno de Suiza, UD Almería B, y el Danubio FC. Sebastián Rodríguez hoy en Alianza Lima está viviendo una etapa importante, porque vuelve a jugar torneos como la Copa Libertadores con el equipo del pueblo.