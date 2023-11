El León no jugó el partido contra Venezuela, después de un rendimiento lamentable ante Bolivia, por su lado entraron los goles en La Paz, en esta Fecha FIFA por Eliminatorias Sudamericanas 2026. Carlos Zambrano no está en el mejor momento de su carrera como profesional, toma la palabra sobre lo que puede pasar en la Selección Peruana a corto plazo si se toman ciertas decisiones.

Para él es bastante sencillo, en una charla con Directv Sports Perú, expuso lo que siente ahora mismo: “Estamos a muerte con Juan Reynoso. Nos apena si termina el proceso porque nosotros sabemos lo que trabaja. El nivel de exigencia que tiene. Queremos que se quede y lo hemos hecho saber. A la gente le pido que confíe, que lo vamos a sacar adelante en la cancha”.

Es lo que mencionó El Káiser ante la periodista de dicho canal, Camila Zapata. A quien le mostró su disconformidad por todo lo que pasa ahora en VIDENA. Carlos Zambrano vivió el partido repleto de sentimientos junto a sus compañeros en la zona técnica. No vio minuto alguno por decisión de Juan Reynoso, pero eso no es un problema, él suma desde donde esté.

Veremos como cala este comentario en el público hincha de la Selección Peruana, porque de un tiempo acá, la palabra de Carlos Zambrano sigue siendo de referente. Pero su rendimiento en cancha no lo acompaña, y eso termina siendo un problema para calar en el público. Lo único que ahora se conoce, es que Juan Reynoso no seguirá más al mando del combinado patrio.

¿Qué piensa Juan Reynoso sobre su futuro en la Selección Peruana?

El todavía entrenador de La Blanquirroja, en la última conferencia de prensa, habló sobre su situación, sin dar señales de una renuncia: “Sigo pensando igual (sobre respetar su contrato), no es momento de especular, respeto las opiniones de todos, lo otro vendrá un análisis de toda la gente involucrada”. Sorprendiendo a todo el público que esperaba sus disculpas y después su renuncia irrevocable.

Además, después de eso le preguntaron por la supuesta decisión de Juan Carlos Oblitas, de sacarlo del puesto. Y Reynoso no temió para dar su opinión al respecto: “Mira sería bueno que le pregunten a Juan Carlos Oblitas, yo la verdad no sé nada, a mí no me ha dicho nada, lo vi al final del partido, me extraña porque si se lo ha dicho a Liga 1 me lo debió haber dicho en el vestuario, pero quiero pensar que es una situación que no es real”.