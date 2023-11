No hay una definición absoluta entre el ente rector y el profesional. La Federación Peruana de Fútbol tiene decidido no continuar con Juan Reynoso, pero está algo lejos de poder hacer oficial este hecho. Desde el aspecto económico, junto a lo legal, se puede decir ahora mismo que están entrampados. Juan Reynoso no quiere renunciar, y eso hace todo mucho más entrampado.

Carlos Salinas, director del Diario Líbero, reveló anoche que había una intención clara desde el entorno del todavía seleccionador nacional. Quieren llevarse todo lo que les corresponde según contrato: “El representante de Juan Reynoso exige un pago superior a los 2 millones y medio de dólares por despido. La FPF busca negociar esa cifra para cortar el vínculo. De momento, no hay acuerdo. Se vienen horas claves”.

A todo ese detallado espectacular, le llegó una actualización. Lo explicó bien el experimentado periodista deportivo y jurado del Balón de Oro internacional: “Siendo las 10 am., no hay acuerdo económico entre FPF y Reynoso para negociar su salida. Si bien el “Cabezón” no va más como DT de Perú, se deben acordar las cifras de rescisión para oficializar su no continuidad”.

Con esto podemos entender que la negociación entre ambas partes demorará unas horas más. La decisión no debería cambiar porque Juan Reynoso ya perdió todo tipo de piso y confianza en la Selección Peruana. Desde la Federación ya no cuenta con el respaldo de quienes lo propusieron como encargado del primer equipo, eso terminó sepultándolo.

Juan Reynoso ahora deberá quedar bien con su entorno sobre lo que hará con su futuro inmediato. Si logran llegar a un acuerdo con los directivos de VIDENA, esto hace todavía más larga su agonía. En un lugar donde nadie lo quiere, perdió todo tipo de opción de continuar, y tiene al público en su contra. Dependerá enteramente de él, en la FPF solo quieren acortar los gastos en lo económico. Esa es la única preocupación.

¿Qué dijo Juan Reynoso sobre su continuidad en la Selección Peruana?

En la última conferencia de prensa, después del empate entre Perú y Venezuela, el director técnico nacional mencionó: “Sería bueno que le pregunten a él. Oblitas no me ha dicho nada (sobre su futuro) y lo he visto después del partido. Quiero pensar que es una situación que no es real”. Ante la información del pedido de su salida, por parte de Juan Carlos Oblitas.

“Yo la verdad no soy de decir ‘tengo problemas, la gente está disconforme y me voy’, porque no es el mensaje que quiero darle al ciudadano peruano, que tengan un problema en el trabajo y digan ‘como la gente me grita, me voy”. Fue otra de las frases en la rueda de respuestas que entregó Juan Reynoso en la sala de entrevistas del Estadio Nacional de Lima.