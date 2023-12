Universitario de Deportes empezó a apurar la marcha luego que se confirme que Jorge Fossati no será más su técnico. Siendo campeón de la Liga 1 en la temporada 2023, el técnico uruguayo ahora se iría a la Selección Peruana y por ello el cuadro crema busca desesperadamente a su reemplazo.

Saliendo Manuel Barreto al frente de Universitario, el director deportivo charló con ‘Fútbol Como Cancha’ y dejó en claro que el cuadro crema no irá por Ricardo Gareca como reemplazo de Jorge Fossati. Si bien no aclaró si no está en los planes o él no quiere ir. lo cierto es que es el primer descartado.

“Ricardo Gareca no tiene opción en Universitario. Para después de Navidad, si no es antes, tendremos al reemplazo de Jorge Fossati. Juan Reynoso sí encaja en el perfil”, comentó Manuel Barreto a los micrófonos de ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Deportes.

Con esta noticia se confirma al primer descartado para dirigir a Universitario de Deportes. Si bien Ricardo Gareca tuvo éxito anteriormente en el cuadro crema, y también en la Selección Peruana, el ‘Tigre’ no llegará al plantel de Ate. A la espera todavía de hacer oficial a su nuevo entrenador, la ‘U’ sigue sin técnico.

Recordemos que Jorge Fossati tenía todo para seguir en Universitario, pero el llamado de la Selección Peruana pudo más y ahora está a nada de firmar con ellos. Todavía no haciéndose oficial, se espera que el técnico uruguayo llegue a Lima en las próximas horas.

¿Cuál es el pasado de Ricardo Gareca en Universitario?

Ricardo Gareca fue entrenador de Universitario de Deportes en las campañas 2007 y 2008. Estando con cierto éxito en el cuadro merengue, el técnico argentino se coronó campeón del Torneo Apertura 2008.

¿Universitario de Deportes fichará a Juan Reynoso?

Universitario de Deportes sí tiene a Juan Reynoso como una opción para que sea su entrenador. Quedando libre luego de dirigir a la Selección Peruana, el estratega podría llegar al cuadro de Ate.