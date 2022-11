Como puede suceder en cualquier ámbito laboral, la obligación entre compañeros es la de apoyarse para dar el máximo, aunque eso en varias oportunidades no signifique tener una relación óptima en lo personal. El mundo del fútbol no es la excepción. Y el comportamiento de los protagonistas es puesto bajo la lupa por muchas personas, sobre todo por los admiradores, cuando se producen diferentes roces y jugadores que eran compañeros de equipo acaban convirtiéndose en enemigos por una traición.

Te presentamos una lista de futbolistas que, pese a compartir vestuario, nunca se llevaron bien. El único objetivo común entre ellos era la victoria, pero algunos ni siquiera eran capaces de hablarse una vez que el árbitro pitaba el final del partido. Estos son Los mayores escándalos entre compañeros de equipo.

Michel vs. Hugo Sanchez

Compañeros en el majestuoso Real Madrid de la década del 80, se llevaron mal desde un primer momento y a ninguno de los dos le molestaba reconocerlo públicamente, calificándolo como problemas personales. Lo extraño es que dentro del terreno de juego siempre fueron dos jugadores que se entendieron a la perfección. Evidentemente, hay veces en las que el equipo puede ganar sin que se lleven todos bien.

Lothar Matthaus vs. Stefan Effenberg

La leyenda alemana y el revoltoso mediocampista tenían una relación nula pese a que compartieron bastantes años en el Bayern Múnich y en la Selección Alemana. Effenberg no tuvo ningún inconveniente en hacer pública esta enemistad en su autobiografía de 2003. El centrocampista incluyó un capítulo titulado Lo que Lothar Matthaus sabe de fútbol y lo acompañó de una página en blanco.

Andy Cole vs. Teddy Sheringham

Los dos atacantes fueron clave en el gran Manchester United de los años 90. En el campo se entendían muy bien y fueron muy importantes para que los Diablos Rojos consiguieran muchos títulos. Fuera de la cancha, la cosa era muy diferente y ni se hablaban. La nula relación viene del debut de Sheringham en la Selección inglesa. Justamente, sustituyó a Cole y, pese a que esperaba unas palabras de ánimo del delantero, ni siquiera se dignó a chocar la mano con él.

Christian Keller vs. Jonas Borring

El Randers FC en la Liga de Dinamarca vivió un incidente de infidelidad generado por el capitán Keller, que se involucró con la esposa de su compañero. Fue un escándalo que sorprendió al país escandinavo, dado que Borring explicó públicamente que no quería pertenecer más en un equipo en el que “el líder se acuesta con las esposas de sus compañeros”. El resto del plantel apoyó al traicionado y se sumó a la causa. Al poco tiempo, los dos jugadores involucrados fueron transferidos.

Jordan Ayew vs. Afriyie Acquah

El ghanés Ayew aprovechó la cercanía con su compañero de selección para tener una relación con su esposa, Amanda Owusu. Todo se destapó por un video en Youtube. Luego de cuatro años de romance y tras revelarse la relación, el matrimonio de Acquah llegó a su final, en un caso que incluso la Federación de Fútbol de ese país investigó para aclarar el tema.

William Gallas vs. Kolo Touré

Los dos fueron los centrales titulares del Arsenal inglés durante mucho tiempo. La chispa saltó cuando su entrenador, Arsene Wenger, tuvo que decidir a quién darle la capitanía del equipo. Finalmente, terminó otorgándosela al francés Gallas. Touré reconoció que ambos no podían compartir vestuario y terminó abandonando el club. "Como jugador le tengo un gran respeto. Sin embargo, creo que muchas veces abusó de su poder y sacó provecho de eso", señaló al ser transferido al Manchester City.

Edmundo vs. Romario

El enorme ego de ambos futbolistas chocó en el Vasco da Gama en 2000. Aunque inicialmente siempre mantuvieron una buena relación, el ex del Barcelona sustituyó a Edmundo en la capitanía del equipo y este no se lo tomó nada bien. El asunto se caldeó cuando Romario falló un penalti que se supone que iba a tirar Edmundo. El ex de la Fiorentina llamó a Romario príncipe frente al presidente del equipo, que dijo que era el rey. Romario no se calló y contestó llamando a Edmundo bufón de la corte. La relación nunca mejoró y el atacante se tuvo que ir al Santos.

John Harkes vs. Eric Wynalda

Harkes era el capitán de la selección de Estados Unidos y uno de los líderes del equipo, pero quedó por fuera del plantel que disputó el Mundial de 1998. Tiempo después, se conoció que el técnico Steve Sampson decidió dejarlo afuera tras descubrir que había tenido un acercamiento con la esposa de su compañero delantero. El propio DT hizo público en una entrevista, más de una década después.

Fredrik Ljungberg vs. Olof Mellberg

La preparación del seleccionado sueco para el Mundial de Corea - Japón 2002 se vio interrumpida por un violento choque entre dos de sus jugadores. Todo ocurrió cuando Mellberg le fue mal con una barrida a Ljunberg, quien reaccionó violentamente. Los compañeros debieron separarlos para que no pasara a mayores. “Son cosas que suceden debido a los nervios, él llegó a la concentración varios días después que el resto y le tuvimos que demostrar que no toleramos ese tipo de comportamiento”, indicó Ljungberg.

Paul Terry vs. Dale Roberts

El hermano de John Terry, Paul, se involucró con la esposa de su compañero de equipo en el Rushden and Diamonds inglés. Esto provocó la separación de la pareja. La historia de Roberts tuvo un final fatídico luego de que en diciembre de 2010, tras el divorcio de Lindsay Cowen, el arquero decidió suicidarse. Según familiares, nunca superó el episodio de su señora y su compañero, por lo que siete meses después terminó ahorcándose en su hogar.

Mario Balotelli vs. Roberto Mancini

Entrenamiento del Manchester City en 2013. Balotelli de un lado, Mancini de otro y un escándalo de por medio. El jugador y el técnico casi se van a los golpes de puño en plena práctica, delante del resto de los integrantes del plantel, que los separaron a tiempo antes de que la cosa termine peor. Mancini se había enojado ante una definición displicente de taco del delantero, sumado a otros actos de indisciplina que siguieron sucediendo… Sin dudas, uno de las tantas polémicas que protagonizó el delantero italiano a lo largo de su carrera.

Gonzalo Higuain vs. Fernando Gago

La escandalosa relación que mantuvieron Gago y Mica Vázquez vuelve a ser noticia por estos días. A 15 años de su separación, la actriz argentina reconoció que se vengó de las infidelidades del futbolista y estuvo con otra persona cuando todavía eran pareja. Y ahora salió a la luz quien fue ese hombre: Gonzalo Pipita Higuaín. La versión es realmente explosiva, ya que los futbolistas compartían tanto el plantel del Real Madrid como el de la Selección Argentina. Incluso, vivían en el mismo barrio en España. En ese momento, Maradona era el DT de la Selección Argentina y tuvo que elegir a cuál convocaba por la mala relación producto de este lío.

Zlatan Ibrahimovic vs. Edison Cavani

Era el preciso momento en el que el Paris Saint Germain comenzaba a acumular a una gran cantidad de estrellas en su plantel. La relación entre ellos se vio trastocada desde el momento en el que comprendieron que no iban a jugar juntos en la delantera. Ibra era el amo y señor del equipo y el uruguayo tuvo que desplazar su posición del terreno de juego a la banda, lugar en el que no estaba acostumbrado a jugar. Los celos por la posición de su compañero, generaron que un problema futbolístico se transforme en algo personal.

Eduardo Tuzzio vs. Horacio Ameli

Eran grandes amigos. Habían compartido la zaga en San Lorenzo y, en el momento en el que estalló el escándalo, hacían lo propio en River Plate. En mayo de 2005, Tuzzio descubrió la infidelidad. En una práctica, el DT Leonardo Astrada le dio la palabra para que agradeciera por el apoyo en medio de un difícil momento personal. Sin embargo, su discurso fue hacia otra dirección. “Les quiero contar a todos lo que hizo este hijo de mil putas... se está acostando con mi mujer”, lanzó. Este conflicto acabó con la amistad entre los jugadores y fue el final para la, hasta ese momento, destacada carrera de Ameli.

Thibaut Courtois vs. Kevin De Bruyne

Criados en las inferiores del mismo club, forjaron una fuerte amistad al ser transferidos del Genk al Chelsea. Pero una traición rompió la relación. En 2013, los dos habían sido cedidos a préstamo, el arquero al Atlético Madrid y el mediocampista al Werder Bremen. Carolina Lijnen, quien estaba en pareja con De Bruyne, no estaba cómoda en Alemania, por lo que decidió irse a España de vacaciones con amigas. Durante su estadía en Madrid comenzó una relación paralela con Courtois que salió a la luz por la publicación de fotos comprometedoras de ambos. Y entonces estalló la interna. El triángulo amoroso amenazó con romper la estabilidad en el vestuario de la selección belga. Los problemas se resolvieron, pero el vínculo se fracturó para siempre.

Maxi López vs. Mauro Icardi

El caso más famoso de traiciones entre compañeros del fútbol. Maxi y Mauro se hicieron muy amigos luego de compartir equipo en la Sampdoria de Italia durante la temporada2011. Sin embargo, esa relación se quebró por completo cuando López anunció su separación de Wanda Nara y, apenas unas semanas más tarde, Icardi y la mediática rubia hicieron público su romance a través de Twitter. En diciembre de 2014, Maxi y Wanda se divorciaron y dos meses después, el ex delantero del Inter se casó con ella. Desde entonces ha habido innumerables episodios mediáticos entre ambos futbolistas, como la vez que López le negó el saludo a su ahora ex amigo.

Juan Pablo Sorín vs. Juan Sebastián Verón

La pelea explotó en un Inter-Villarreal de Championes League 2006, pero venía de su etapa de compañeros en la Selección Argentina. El primer cortocircuito se dio por el alquiler del apartamento que Verón le hizo a Sorín cuando el lateral fue transferido a Lazio a principios de 2003. La Bruja afirmaba que su compañero en la albiceleste nunca pagó el alquiler del inmueble e incluso que hizo modificaciones sin consultar. En cambio, Sorín aseguraba que fue un préstamo y nada más. Pero el trasfondo de la cuestión tenía que ver con la selección. Verón acusaba al lateral de dejarlo fuera del equipo nacional cuando le tocó ser capitán durante la etapa de Pekerman como técnico.

Kylian Mbappé vs. jugadores del PSG

Sucedió en 2017. Mbappé venía de ser campeón con el Mónaco, figura y nominado al Balón de Oro. Pero el vestuario del PSG no es fácil. A pesar de las victorias, algunos jugadores no lo recibieron bien. Los responsables de las cargadas, las risas y los apodos presuntamente discriminatorios venían del grupo de los brasileños, encabezados por Neymar y Dani Alves. Le decían Donatello, como a uno de los personajes de Las Tortugas Ninjas. Pero aquellos días de recibimiento con bullying quedaron enterrados. Mérito de Mbappe, sobre todo, y de aquellos que lo cargaban que se dieron cuenta de que se trataba de un error. No sólo como profesionales.

John Terry vs. Wayne Bridge

Probablemente el affaire más conocido en el mundo del fútbol. El ex capitán del Chelsea mantuvo una relación extramatrimonial con la novia de su amigo y compañero de equipo y la selección inglesa, la modelo Vanessa Perroncel, quien a su vez era la mejor amiga de su esposa. Por esta razón, Bridge decidió abandonar el club londinense y fichó por el Manchester City. Cuando se enfrentaron por primera vez, el lateral le negó el saludo. Esa frialdad entre ambos se repitió ante cada cruce que tuvieron dentro y fuera de la cancha.

Karim Benzema vs. Mathieu Valbuena

La relación entre los futbolistas de la selección francesa se rompió después que Valbuena acusó a Benzema de ser parte de un intento de chantaje contra él, al que se le pidío dinero a cambio de no difundir un video sexual. Con el tiempo, Valbuena le pidió disculpas al delantero, pero Benzema no quiso saber nada con hacer las paces. En 2021, la justicia francesa condenó a la estrella del Real Madrid a un año de prisión, con suspensión de pena, como cómplice del intento de chantaje a su ex compañero en el seleccionado blue.