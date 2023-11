Es una posibilidad real que cada vez empieza a tener más oportunidad. Lionel Messi ganó el Balón de Oro 2023 y dejó claro lo importante que fue la Selección Argentina y el título en el Mundial Qatar 2022 para ganar su octavo premio de este tipo. Ahora, se le presenta un dilema al jugador argentino: ¿Dónde presentará su nuevo galardón? Por aquí llegarían las malas noticias para David Beckham.

Inter Miami dijo presente en la gala del Balón de Oro 2023 con dos de los dueños del equipo: Jorge Mas y Beckham. ¡Y eso no fue todo! El exjugador inglés tuvo el honor de ser quien le diera el premio a Leo Messi. Sin embargo, por el rendimiento en la MLS podrían perderse de una oportunidad que no se podría volver a repetir en la historia del fútbol.

Messi llevaba siete balones de oro hasta la edición 2023 y en todas las ocasiones lo había presentado frente a la afición del FC Barcelona en el estadio Camp Nou. Esta era una oportunidad literalmente de oro para que Inter Miami tuviera ese privilegio en la cancha del estadio DRV PNK, pero apareció un contricante de peso llamado la Selección Argentina.

Al no clasificar a los Playoffs de la MLS 2023, Inter Miami volverá a jugar un partido oficial hasta cuando inicie una nueva temporada de la liga de Estados Unidos en febrero de 2024. Dicho esto, al equipo de David Beckham y compañía les quedaban dos partidos de posibilidad para que Lionel Messi presentara su octavo Balón de Oro antes de que acabe el 2023.

Mientras que Gastón Edul, periodista del canal Tyc Sports, sostuvo que “Inter Miami no va a viajar a China. La gira que incluía dos amistosos se cae por temas burocráticos/comerciales”; José Armando, de Deportes Total USA, publicó que los partidos contra Qingdao Hainiu FC y Chengdu Rongcheng del domingo 5 y miércoles 8 de noviembre, respectivamente, están en duda. ¿Todo listo para que la Selección Argentina le gane esta partida al equipo norteamericano? Leo Messi dio una primera pista.

Messi y la idea de presentar el Balón de Oro frente a la hinchada del PSG

El periodo que se tuvo en cuenta para ganar el Balón de Oro 2023 iba del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023. Esto quiere decir que el título de la Ligue 1 con el París Saint-Germain en el que registró 16 goles y el mismo número de asistencias sumó para obtener este premio. Sin embargo, Lionel Messi no ve tan posible presentar su octavo galardón de este tipo frente a la hinchada del PSG, ya que dijo en conferencia de prensa dijo que “no creo que la gente tenga ganas de que lo presente ahí. Con Kylian ( Mbappé) nos vimos muy poco, nos saludamos. Compartimos dos años, tuvimos una gran relación, luchamos por los mismos objetivos. Seguimos manteniendo una relación normal”.

Messi dio la primera pista sobre dónde presentaría el Balón de Oro 2023

Ante la ausencia de partidos oficiales en Inter Miami, y con la oportunidad de presentar por primera vez en la historia un Balón de Oro con la Selección Argentina, lo haría en la fecha 5 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 vs. Uruguay el jueves 16 de noviembre a las 21:00 ARG (20:00 ET) en el estadio la Bombonera, Leo Messi dio la primera pista que esto puede ser real. “Estaría bueno poder compartir el Balón de Oro con la gente de Argentina porque es por lo que conseguimos en el Mundial. Siempre lo compartí en mis clubes, sobre todo en Barcelona. También que el Dibu (Martínez) muestre el suyo, porque es un premio de todos. Pero no hay nada hablado”, dijo Lionel en la atención a medios de comunicación tras ganar el octavo Balón de Oro.