Activision anuncia World Series of Warzone, un torneo de Call of Duty

Activision anunció World Series of Warzone, un nuevo torneo para el battle royale de Call of Duty. No es solo una competición más del free-to-play, sino que será un ambicioso circuito de esports, con U$S1,2 millones en premios totales.

Participarán en la WSOW tanto jugadores profesionales de Warzone, como streamers, personalidades, veteranos de Call of Duty, y miembros de la comunidad. Cualquiera puede competir, y la selección se hará en clasificatorias a partir del 24 de mayo.

El evento en sí comenzará el 22 de junio, y se separará en cuatro secciones: tríos en Norteamérica, tríos en Europa, dúos en Norteamérica, y dúos en Europa. Cada una de estas regiones recibirá U$S300.000 en premios, divididos entre 50 escuadrones.

Aquellos que jueguen en la región de Norteamérica ya pueden anotarse a través de este enlace a lo que será el mayor torneo que ha tenido Call of Duty: Warzone hasta ahora.

