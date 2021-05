Actualización de mitad de temporada de Call of Duty Warzone: fecha, peso, y contenido

Call of Duty Warzone, Call of Duty: Black Ops Cold War y Call of Duty Mobile se preparan para recibir sus actualizaciones de mitad de temporada. A continuación te contamos todo lo que tenés que saber sobre ello.

¿CUÁNTO PESARÁ EL PARCHE?

Dependiendo de la plataforma en la que estés jugando, la actualización ocupará una cantidad de espacio distinta:

PS5 : 10.3 GB

: 10.3 GB PS4 : 7.1 GB

: 7.1 GB Xbox Series X|S : 13.1 GB

: 13.1 GB Xbox One : 8.3 GB

: 8.3 GB PC: 10.3 GB

¿QUÉ TRAERÁ DE NUEVO?

Lo más notable es el contenido que trae con respecto a héroes de acción en películas de los 80s, ya que John Rambo y John McClane son los invitados de honor en esta actualización.

Llegarán a través de un evento que comenzará a partir del 19 de mayo, y llegará con nuevos lotes, modos de juego, armas, mapas y más para todos los juegos.

¿CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE?

En Black Ops Cold War, la actualización estará disponible a partir del 19 de mayo a esta hora según tu zona horaria:

• Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y México: 23:00hs del 18/5

• Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 00:00hs

• Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 01:00hs

• Estados Unidos: 00:00hs (zona ET) / 21:00 del 18/5 (zona PST)

• España: 06:00hs

En Call of Duty Warzone estará disponible exactamente 24 horas después.

