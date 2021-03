Anuncian el nuevo Life is Strange: True Colors ¡Se lanzará en septiembre!

El Square Enix Presents nos entregó una de las mejores galas en lo que va del año, con revelaciones de varios nuevos títulos e importantes novedades para las principales franquicias de la compañía. Y, como se esperaba, la mayor revelación fue la del nuevo juego de Life is Strange.

Una nueva era de Life is Strange comienza con Life is Strange: True Colors, que llega con una nueva personaje principal en la piel de Alex Chen, quien tiene un gran misterio por descubrir en su llegada a Hidden Springs, una hermosa ubicación que esconde un oscuro secreto.

Para ello, Alex deberá tomar control de todo su volatil poder, que le permite experimentar, absorber y manipular las emociones de los demás, para encontrar al verdad que se oculta detrás de la muerte de su hermano, y saber que no fue ningún accidente.

Life is Strange: True Colors se lanzará el próximo 10 de septiembre de 2021 para PC, Xbox One|S, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 y Google Stadia. Además, en su edición definitiva contará con las remasterizaciones de Life is Strange y Life is Strange: Before The Storm.

