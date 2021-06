Así son los nuevos mandos para Xbox tematizados con Space Jam

Xbox sorprendió hoy con el anuncio de que sus consolas recibirán gratis un juego de Space Jam: A New Legacy, la secuela al clásico de los 90. Este título no será el único merchandising vinculado con la película, sino que también habrán tres mandos nuevos para Xbox inspirados en Space Jam.

Dos de los controles pertenecen a los dos equipos rivales de Space Jam, la Tune Squad y la Goon Squad. El tercero está tematizado según el Server-verse, que juega un papel importante en la secuela protagonizada por Lebron James.

Todos estos modelos estarán disponibles a partir del 8 de julio a U$S69,99 cada uno. Por el momento solo se lanzarán en los Estados Unidos, y los canales oficiales para adquirirlos serán la Microsoft Store y Amazon.

Space Jam: A New Legacy se lanzará el 16 de julio en cines, y el 16 de agosto en el servicio de streaming HBO Max. En cuanto a Space Jam: A New Legacy The Game, este saldrá gratis el 15 de julio.

