Bandai NAMCO sorprende con nuevo trailer de Scarlet Nexus

Uno de los títulos que más ha promocionado Bandai NAMCO últimamente es su nuevo RPG fantástico: Scarlet Nexus. El juego se ve cada vez mejor, y con cada nuevo video que nos presentan los desarrolladores, los fanáticos quedan más encantados con él.

Si bien está pensado para el público oriental, no caben dudas de que Scarlet Nexus tiene todo lo necesario para ser un éxito en todo el mundo. Y si no, mira este nuevo trailer promocional que nos entregaron en The Game Awards 2020:

La otra gran novedad es que finalmente tenemos una fecha de lanzamiento, aunque sea estimada. Bandai planea lanzar Scarlet Nexus a mediados de 2021 para Xbox Series X|S, con lanzamientos también anticipados para PlayStation 4, 5, Xbox One y PC.

Lee También