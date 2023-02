2K Sports ha revelado la lista oficial de canciones destacadas para su nuevo juego de lucha libre, el WWE 2K23, con una selección aprobada por el mismísimo John Cena, portada del juego en ésta edición, cuando se cumplen 20 años de su debut en la compañía.

Y sin lugar a dudas, lo que más llamó la atención al ver el sountrack oficial con 12 canciones que se incluirán en el WWE 2K23 es la inclusión de la Bzrp Music Sessions #52 con Quevedo. Este tema se ha hecho tendencia en todo el mundo y su selección como uno de los temas oficiales del juego lo demuestran, a la vez que el video oficial está cerca de llegar a los 500 millones de visitas.

Además de la Bzrp Music Sessions, destaca una variedad de canciones entre las que se incluyen clásicos como Sad But True de Metallica o Can't Stop de los Chili Peppers, así como temas de éxito actual como Shipwreck de Letdown., o Vegas de Doja Cat.

La lista completa del WWE 2K23 Soundtrack te la compartimos a continuación:

WWE 2K23 Soundtrack Oficial

• Metallica - "Sad But True"

• Bizarrap, Quevedo - "Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52"

• Doja Cat - "Vegas"

• Luciano - "SUVs"

• Red Hot Chili Peppers - "Can't Stop"

• Joyner Lucas, Lil Baby - "Ramen & OJ"

• HARDY - "JACK"

• Bullet for My Valentine - "No More Tears"

• Dei V, Omar Courtz - "Dame Lu"

• Letdown. - "Shipwreck"

• IDLES - "Grounds"

• Post Malone - "Take What You Want" (feat. Ozzy Osbourne & Travis Scott)

El sountrack oficial estará disponible al completo en todas las versiones del juego, que se lanzará el próximo 17 de marzo de 2023 para consolas de actual generación (PS4 & Xbox One), consolas de nueva generación (PS5 & Xbox Series X|S) y PC vía Steam.

Además, aquellos que adquieran la Deluxe o Icon Edition podrán disfrutar de un acceso anticipado de tres días, comenzando el 14 de marzo.

También se puede escuchar en Apple Music.