Las 29 opciones para equiparse en el nuevo Call of Duty: Black Ops - Cold War

Activision lanzó hoy el nuevo Call of Duty: Black Ops - Cold War, un juego que marcará la generación debido a su dualidad para PS4/Xbox One, y PS5/Xbox Series X|S. El título contará con un arsenal incial de 29 armas diferentes, cada una con sus ventajas y debilidades.

A continuación te explicaremos la función de cada una de ellas, con sus ventajas y debilidades, comenzando desde las peores opciones y finalizando con las más destacadas.

29 - Cuchillo (Melee)

Siempre está el jugador adepto de Call of Duty que sabe como jugar y con el cuchillo se la pasa bien, pero la realidad es que no hay comparación entre cualquier arma con daño a distancia y disparos, contra un arma melee como lo es el cuchillo.

28 - QBZ-83 (Rifle de Asalto)

Este rifle de asalto es el que más movilidad te dará en el juego y tiene un ratio de disparo bastante alto. Sin embargo, su retroceso es bastante alto y será complicado acertar tus disparos. Puede ser una gran arma, pero posiblemente en términos generales sea la más débil del juego.

Basada en el QBZ-95 chino, este rifle de asalto está armado para los jugadores que quieren moverse rápido y disparar con mayor velocidad que los usuarios de rifles de asalto estándar.

27 - M79 (Lanzagranadas)

No hay mucho que decir sobre este arma secundaria que todo el mundo conoce. Se trata de un dispositivo para lanzar granadas. Estos proyectiles caen y explotan al impacto, causando alto daño en un radio significativo.

Aún así, no es un arma de combate, es difícil de manejar la dirección y especialmente la distancia de los disparos, por lo que no resulta ser para nada confiable.

26 - 1911 (Pistola)

La pistola básica de cualquier juego estará representada en el Call of Duty: Black Ops - Cold War con la 1911. Cuenta con estadísticas decentes en daño, ratio de disparo y demás puntos, pero definitivamente es la opción más débil en este apartado.

25 - Cigma 2 (Lanzacohetes)

Como en cada Call of Duty, nos encontramos con un Lanzacohetes (habrá 2). La opción más básica es el Cigma 2, que puede ser disparado libremente o seleccionar aeronaves enemigas para un lanzamiento con persecución. Aún así, es una pésima opción para el combate.

24 - RPG 7 (Lanzacohetes)

El otro Lanzacohetes que tendremos en el Black Ops Cold War es el RPG 7. Este será un poco mejor que el Cigma 2, pero su principal función será dañar vehículos enemigos y también objetos de Rachas. Aún así, sigue siendo una opción muy poco viable para el combate.

23 - Hauer 77 (Escopeta)

Tiene la capacidad de matar enemigos de un disparo, siempre y cuando estén a un rango extremadamente corto. Aún así, es un arma secundaria con capacidad de matar de un disparo. Pero en el resto de los combates, carece de oportunidades ante casi cualquier arma.

22 - Diamatti (Pistola)

Como tal, es un arma bastante débil. Sin embargo, es una opción elegida por muchos jugadores debido a su velocidad de disparo, superior a la de cualquier otra arma secundaria.

Se trata de una opción de las más lógicas para complementar un Rifle de Francotirador, o incluso para jugadores que no se sienten a gusto con el resto de las armas secundarias que están disponibles en el nuevo Black Ops.

21 - LW3 - Tundra (Rifle de Francotirador)

Es definitivamente la opción más letal en rifles de francotirador que te encontrarás en el juego. Inflije bastante más daño que el Pellington 703, ya que te permitirá matar de un sólo disparo a otros jugadores con un disparo a la cabeza, a la parte superior del torso o incluso por los hombros.

Sin embargo, sus estadísticas se ven mucho más comprometidas en el balance y el manejo, lo cual la vuelve bastante más complicada de utilizar que el mencionado Pellington 703.

20 - M82 (Rifle de Francotirador)

Otro Rifle de Francotirador semi automático. Esta vez, con mayor retroceso y un manejo bastante lento. Sin embargo, será letal con disparos a la cabeza o el torso superior. Cuenta con la ventaja de poder estabilizar el disparo al utilizar la mira durante un tiempo.

19 - Pellington 703 (Rifle de Francotirador)

El Rifle de Francotirador más básico del juego, pero también el más confiable. Su maniobridad es bastante mejor a la de las otras dos opciones, pero claro, sólo te permitirá matar a un oponente de un disparo si le das en la cabeza o en la parte superior del torso.

En definitiva, estas tres opciones de Rifle de Francotirador resultarán mejores o peores dependiendo tu estilo de juego.

18 - Magnum (Pistola)

Claro que podría estar más alto en esta lista, debido a ser una de las favoritas de los jugadores de disparos como Counter Strike o VALORANT. Sin embargo, a la hora de la practicidad, la Magnum es una pistola pesada con alto daño pero bajo ratio de disparo y velocidad de tiro, así que la ponemos como una de las opciones de media, aunque resulta bastante superior a las otras dos pistolas del juego.

17 - Krig 6 (Rifle de Asalto)

Puede que se trate de la opción más "out of the box" de los Rifles de Asalto, ya que abre aún más el espectro y la diversidad de este tipo de armas. Se trata de una de las opciones principales para los jugadores que prefieren flankear.

No tiene el poder de otras como la AK-47, pero cuenta con un gran control y bajo retroceso, convirtiéndola en la más precisa de su clase. También permite mayor movilidad que otros rifles de asalto, pero su bajo daño no le permite subir mucho más en el ranking.

16 - KSP 45 (Subfusil)

Un subfusil bastante interesante, con daño en ráfaga y que te permitirá matar a varios enemigos si logras acertarles de manera consecutiva. Su daño decae a distancia y lo mismo hace su presición, por lo que deberás estar muy cerca de tu rival para poder matarlos. Debido a esto, no está más alto en la lista.

15 - Stoner 63 (Ametralladora Ligera)

Es una de las opciones para aquellos que prefieren las armas con bastante munición, y aunque no cuenta con el daño de la RPD, contará con mejor ratio de disparo, junto a un retroceso bastante bajo, lo cual la convierte en un arma ideal para mantener el gatillo apretado y disparar en una dirección un buen rato.

14 - RPD (Ametralladora Ligera)

Aquellos que quieran un arma bastante móvil, con buen cargador y disparo sin mira, tienen su opción en la RPD. Este arma se aparta de las otras ametralladoras ligeras, ya que sacrifica un tanto de retroceso y control por mayor velocidad.

Aún así, no es la mejor de su clase, que será la última desbloqueable en el juego.

13 - GALLO SA 12 (Escopeta)

Esta escopeta semi automática es una de las opciones más interesantes del juego. Si no tienes mucha puntería con las pistolas, es una buena opción secundaria. Aún así tiene un daño interesante y podría ser de gran ayuda en ciertos momentos.

12 - M16 (Rifle Táctico)

Sí, es un arma con daño en ráfaga, pero con una sola ronda podrás bajar a un enemigo, lo cual la convierte en una opción bastante letal. Además, y a diferencia de la KSP 45, cuenta con bastante mejor rendimiento a larga distancia, por lo que entre las opciones de daño en ráfaga, es bastante más viable.

11 - FFAR 1 (Rifle de Asalto)

Es un buen rifle de asalto, nadie puede discutir eso, cuenta con una velocidad de tiro alta y una recarga muy rápida. Sin embargo, carece un poco de daño en comparación con el resto de las armas de su clase.

Esto, sumado a su baja capacidad en el cargador, hace que muchas veces termines sin balas antes de matar a tu enemigo, lo cual la deja un tanto por detrás del resto.

10 - DMR 14 (Rifle Táctico)

¿Te gustan los duelos a larga distancia pero no te gustan los Rifles de Francotirador? Entonces el DMR 14 es una opción perfecta para ti. Este rifle táctico semi automático cuenta con bastante rango y daño confiable en duelos a larga distancia, mientras que su retroceso es mínimo, lo cual la convierte en una gran opción.

9 - Milano 821 (Subfusil)

Si te gusta la Uzi, bueno, la Milano 821 será su versión para el Black Ops Cold War. No hay mucho que decir sobre este Subfusil que se encuentra en la delgada línea de pasar a ser un Rifle de Asalto. Cuenta con bastante retroceso, así como un ratio de disparo bastante lento para el tipo de arma que es, pero se compensa con su alto daño.

8 - AK-74u (Subfusil)

No se asusten, no hablamos del Rifle de Asalto por excelencia. Se trata de su versión de Subfusil, mucho más fácil de manejar que su contraparte y con un daño bastante sólido. Pero claro, sigue siendo un subfusil y en su tarea se queda algo corta con respecto a la MP5.

7 - AUG (Rifle Táctico)

De lo mejor en armas de ráfaga. Cuenta con un daño muy alto, un retroceso un tanto moderado y te baja la velocidad de movimiento al disparar. Sin embargo, viene con una mira de 1.5 incorporada, por lo que podrás enfocarte en añadirle otras mejoras para trasformarla en una opción muy completa.

6 - Bullfrog (Subfusil)

Cerca de entrar en el Top 5, la Bullfrog es un arma automática, con daño bastante confiable y buen rango. Además cuenta con una buena cantidad de munición por ronda, lo que te permitirá finiquitar a tus enemigos aunque falles algunos disparos.

El problema principal, es su baja precisión sin apuntar, así como su rápido ratio de tiro puede resultar contraproducente y puedes llegar a quedarte sin balas muy fácilmente.

5 - XM4 (Rifle de Asalto)

Ya entramos en las armas más destacadas del Black Ops Cold War. Esta XM4 es una buena representación de la M4A1, y es el arma que Frank Woods porta en el trailer del juego, por lo que no puede ser mala, ¿verdad?...

Es especialmente efectiva amedio rango, con un buen equipamiento, y tiende a ser dominante en los enfrentamientos. Hace un daño bastante considerable y un ratio de disparo que la convierte en un arma devastadora.

4 - M60 (Ametralladora Ligera)

Bajo ratio de disparo, manejo y balance, y todo lo que quieras, pero con la M60 podrás estar disparando estas balas bien pesadas durante medio minuto y nadie podrá tocarte. Esta Ametralladora Ligera cuenta con 75 balas por cargador, y con un par puede bajar a cualquier rival.

Usarla te puede dejar bastante vulnerable, pero habrá que ver quién es el valiente que salga a cruzarte sabiendo que portas este equipamiento.

3 - Type 63 (Rifle Táctico)

Claramente te hará acordar al SKS, ya que es su representación en el juego. Desde la Beta, el Type 63 se mostró como uno de los rifles más confiables y letales de todo el Black Ops Cold War, y lo seguirá siendo en la versión completa del juego.

En las manos correctas, puede ser casi tan letal como un Rifle de Francotirador y también útil en varios enfrentamientos más cercanos. Su gran daño y buen ratio de disparo la convierten en una de las armas más completas del Black Ops, si logras dominarla.

2 - AK-47 (Rifle de Asalto)

No hay mucho que decir sobre este arma, que no se haya dicho antes. Sí, sufre en precisión y mobilidad, pero quien la domine, tiene dominado el juego. Es el Rifle de Asalto con mayor daño y será la prueba definitiva para convertirte en un maestro de Call of Duty, o cualquier shooter, llegado el caso.

La AK-47 será un arma perfecta para darte versatilidad, ya que gracias a sus estadísticas, podrás aprovechar su versatilidad y elegir cómo jugar.

1 - MP5 (Subfusil)

El meta de la MP5 seguirá por el resto de los tiempos... o al menos eso parece. Daño decente, muy alto ratio de disparo y un manejo ideal, convierten a la MP5 en la mejor de todas las armas de este año en el Cll of Duty: Black Ops Cold War.

Puede que pierdas algunos duelos contra Rifles de Asalto, pero si sabes moverte por el mapa, y equipar bien a tu MP5, puedes matar a mucha gente sin que se den cuenta qué les pasó, infiltrarte en zonas enemigas y hacer todo tipo de jugadas espectaculares.

Recuerda que en PlayStation 5 estas armas serán personalizadas individualmente para que se sientan únicas, aprovechando los gatillos hápticos del DualSense, el nuevo mando para la consola de Sony, que hará que los gatillos representen a cada arma.

