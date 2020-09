Cinco juegos como Among Us para PC y Android

Among Us es el juego del momento, y uno de los mejores juegos jamás creados para jugar con tus amigos, incluso aquellos que no tienen mucha idea, ya que no requiere de una mecánica o entendimiento avanzado para poder disfrutar y pasar un buen rato.

Si te gusta Among Us, puede que también disfrutes probando alguno de estos juegos que comparten varias características con el exitazo de InnerSloth.

1 - SPY ONLINE

Android

Lo más parecido que encontrarás a Among Us, pero con gráficos y calidad visual un tanto más bajas. Spy Online tiene el mismo estilo de juego, pero con espacio para hasta 12 jugadores por partida. Como siempre, habrá dos impostores que buscarán matar al resto de la tripulación mientras estos hacen sus tareas.

Si quieres cambiar un poco los mapas del Among Us y conocer nuevas tareas, bien podrías darle una oportunidad a este juego.

2 - WEREWOLF ONLINE

PC/Android

Este juego de misterio está basado en el popular juego de cartas Werewolf. En él puedes armar partidas de hasta 16 jugadores, donde uno o más son elegidos como Hombre Lobo, mientras que el esto son simples aldeanos.

Cuando la noche llega, los Hombres Lobo se transforman y comienzan su cacería, asesinando una o más personas. Por la mañana, los aldeanos se despiertan y deben debatir entre todos para eliminar un jugador, esperando quitar algún Hombre Lobo de la partida.

El debate es similar a Among Us, y nuevamente, tus poderes de persuación serán más que importantes si quieres sobrevivir.

3 - TOWN OF SALEM

Town of Salem es muy similar a Werewolf, con espacio para quince jugadores y una amplia cantidad de roles posibles, con hasta 48 opciones únicas, cada una con sus habilidades, atributos y objetivos. El juego cuenta con un ciclo de día/noche, donde suceden los hechos principales.

Por la noche, las travesuras y los asesinatos tienen lugar, mientras que durante el día los ciudadanos deciden a quién ejecutar públicamente en la plaza del pueblo. Lo más notable es que cada partida es distinta, dependiendo los roles que tocan, especialemente por la noche.

Por ejemplo, un Doctor puede curar a alguien, mientras que un Tracker puede seguir a alguien y los Plaguebearers pueden esparcir su enfermedad, entre otras tantas cosas que se pueden hacer dependiendo el rol que te toque.

Además, los roles están divididos entre tres categorías: Town, Mafia y Neutral. Los jugadores en "Town" buscarán deshacerse de los malvados y los "Mafia" serán los que quieran matar a todos. Finalmente, los "Neutral" tienen varios objetivos, desde sólo sobrevivir hasta lograr que un jugador en específico muera.

Al fin y al cabo, todo dependerá de los poderes de deducción y que logren identificar a los jugadores "Mafia" para que el pueblo gane, o todo se convierta en caos, si estos logran vencer.

4 - UNFORTUNATE SPACEMAN

PC

Nuevamente regresamos a una estación espacial en la cual los jugadores están barados. Sin embargo, ésta vez el juego será en primera persona, y donde cualquiera de tus compañeros puede ser en realidad una monstruosa bestia con garras que te puede matar en cualquier momento.

El juego en primera persona es bastante interesante, y aquí no hay votación que valga. El monstruo puede tomar la piel de cualquier jugador o mostrar su verdadera forma e intentar matar otros jugadores, y tiene la capacidad de sabotear al equipo y dejar trampas en el camino.

Sin embargo, los tripulantes no son para nada indefensos, y si bien tienen tareas que cumplir, también pueden utilizar objetos y aliarse para enfrentar a la poderosa bestia y derribarla para ganar la partida de esta manera.

5 - GARRY'S MOD

PC

Bueno, en realida en Garry's Mod se puede hacer lo que uno quiera, pero también tiene un modo de impostores y detectives. Ek juego es un clásico desde su lanzamiento en 2004 y permitirá a los jugadores tener una experiencia más que interesante y divertida intentando encontrar al traidor, o destruyendo todo, si sos este último.

El Modo de Juego "Trouble in Terrorist Town" separará a los jugadores entre Inocentes, Traidores y Detective, y mientras los Traidores buscan eliminar a todos los inocentes, el Detective tendrá que trabajar hombro con hombro junto a los Inocentes para identificar a los culpables de todo y eliminarlos antes de que sea demasiado tarde.

Eso sí, deberá tener cuidado, ya que el Detective podría aliarse con un Traidor sin saberlo y recibir un disparo a traición, sin nada que poder hacer hasta que alguien encuentre su cuerpo. Los Traidores podrán comprar equipamiento especial, al igual que el Detective, aunque claro, es quien más cuidado deberá tener, ya que buscarán matarlo a toda costa.

Estos son los juegos más similares a Among Us que podrían gustarte y probarlos con tus amigos mientras InnerSloth sigue trabajando en lanzar nuevas características para su juego.

