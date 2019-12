Como conseguir la skin gratuita Wooly Warrior en Fortnite de manera anticipada

Fortnite decidió celebrar las festividades con el evento Festival de invierno dentro del juego, donde diariamente los jugadores pueden obtener recompensas, disfrutar modos de tiempo limitado y utilizar armas que salen de la bóveda. Sin embargo, el punto más importante e interesante para los jugadores son las nuevas skins gratuitas que se pueden obtener.

LT. Evergreen se puede conseguir abriendo el árbol de Navidad.

La skin de LT. Evergreen ya está disponible en el juego y lo único que se debe hacer es entrar a la cabaña de Festival de invierno e interactuar con el árbol de Navidad para obtenerla. Pero hay otra skin desbloqueable, llamada Wooly Warrior, que aunque sólo se debería poder obtener el último día del evento, hay una manera de conseguirla antes.

Debes haber abierto todos los regalos de la izquierda para obtener Wooly Warrior.

Wooly Warrior se encuentra dentro del regalo verde de gran tamaño que se encuentra en la cabaña de Festival de invierno y algunos jugadores descubrieron cómo conseguirla de manera anticipada. Para ello es necesario haber abierto todos los regalos de la izquierda en estos 10 días, por lo que el único que te quedará para abrir allí es el que contiene la skin.

La skin Wooly Warrior desbloqueada.

Es por eso que si has abierto algún regalo de la derecha, ésto no funcionará. Sin embargo, como parece que es un error, puede que Epic Games decida corregirlo en las próximas horas, aunque no han hecho alusión a la situación.

