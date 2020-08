Cómo seguir jugando Fortnite en móviles a pesar del baneo de Apple y Google

La batalla legal entre Epic Games con las tiendas más famosas de decargas de app para móviles parece que irá para largo. Apple y Google no dan su brazo a torcer luego de que Fortnite creara un sistema alternativo de pago para las microtransacciones dentro del videojuego. Eso provocó que las dos gigantes empresas eliminaran el 'Battle Royal' de la App Store y Play Store.

¿Todavía puedo jugar Fortnite en dispositivos iOS?

La respuesta es sí, pero no es lo más recomendable. Apple es muy estricto con sus políticas de descarga, por lo que las únicas aplicaciones que alojan sus dispositivos son las que se pueden conseguir directamente con la tienda App Stores. Fortnite ya no está disponible, por lo que el juego oficial no puede recibir actualizaciones.

Sin embargo, hay alternativas de descarga de aplicaciones por navegadores que activarían el juego dentro de un dispositivo iOS. En todo caso, es altamente peligroso acceder a esta opción porque estas descargas no oficiales pueden ser defectuosas y podrían dañar el dispositivo.

¿Qué ocurre con los dispositivos Android?

Cabe recordar que, antes de que Fortnite llegara a la Play Store, el videojuego se podía descargar de forma alternativa en Epic Games Store y Samsung Galaxy Store. Eso todavía se puede hacer para activar el iniciador del juego.

¿Cuáles son las mayores desventajas de seguir jugando en móviles?

Ante el baneo de Apple y Google, la aplicación del videojuego dejará de recibir actualizaciones necesarias para corregir errores y que su funcionamiento en dispositivos sea la correcta. Habrán muchos problemas para jugar con fluidez. Además, dejarán de recibir todo el contenido nuevo que se lanza en al tienda como premios, skins, pases de batalla y demás.

