Company of Heroes 3 lanza su nueva Pre-Alpha gratuita en Steam

Los juegos de Estrategia en Tiempo Real han vuelto a ser uno de los centros de la industria gamer en este 2021, con el lanzamiento de Age of Empires IV, el anuncio de Men of War 2 y ahora el lanzamiento de una nueva Pre-Alpha de Company of Heroes 3 en Steam.

Esta nueva Pre-Alpha será la segunda de Company of Heroes 3 y estará disponible gratis en Steam. Todos los usuarios podrán acceder a ella, aunque necesitan cumplir con un requisito previo: los jugadores necesitarán formar parte del programa de desarrollo de Company of Heroes, al cual pueden ingresar para registrarse en el portal del juego.

La Pre-Alpha del multijugador de Company of Heroes 3 comenzará este mismo miércoles 30 de noviembre y, para aquellos que jugaron la Pre-Alpha de julio, podrán utilizar el mismo juego que ya tenían descargado en su biblioteca de Steam para disfrutar de esta nueva prueba que durará una semana.

Recuerda que para jugar Company of Heroes 3 necesitas contar con los siguientes requisitos en tu ordenador:

• Sistema Operativo: Windows 10 64bit

• Procesador: Intel i5-6600 | AMD Ryzen 1600 (mínimo) / Intel i7-8700k | AMD Ryzen 3800 (recomendado)

• Memoria: 8 GB RAM (mínimo) / 16 GB RAM (recomendado)

• Tarjeta Gráfica: Nvidia 1050 / Radeon 570 / Nvidia 1080 | Radeon 5700

• Almacenamiento: 4 GB (mínimo) / 8 GB (recomendado)