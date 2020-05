Comparan Assassin's Creed: Valhalla con God of War y el Director Narrativo salió a contestar

La presentación del nuevo juego de la saga Assassin's Creed se realizó por todo lo alto esta pasada semana. Con la presentación visual a cargo del artista BossLogic y una imagen fantástica creada desde cero, seguida de un trailer épico, Valhalla finalmente nos lleva a la etapa de Vikingos y el dominio de los nórdicos en los Años Oscuros de Inglaterra.

Sin embargo, poco tardaron algunos fanáticos en relacionarlo con otros juegos que nos presentan la cultura nórdica y, cabe destacar, lo hacen de una manera fantástica. El claro ejemplo es God of War, elegido como el mejor juego del año en 2018. Sin embargo, desde Ubiosft estan sumamente seguros de que Assassin's Creed: Valhalla será un juego que abordará dicha cultura de una forma que no se ha visto hasta ahora.

Así lo explicó el Director Narrativo del juego, Darby McDevitt, en una entrevista exclusiva con el sitio Gamespot. En su charla, McDevitt habla sobre la comparación con el título de Santa Mónica Studios: "God of War es genial, lo he jugado. Es fantástico. Pero no diría que estamos muy preocupados porque la mayoría de los juegos, cuando tocan éste tema, generalmente se devían fuertemente hacia la mitología. Esa es su característica: juegas God of War para poder ir y golpear a Baldur en la cara, conocer todos esos personajes y atravesar entornos fantásticos", y allí es donde encuentra la gran diferencia con Valhalla.

"Muy pocos juegos realmente tratan la experiencia Nórdica Vikinga como se ha asentado históricamente. Creo que la urgencia es ir inmediatamente a las cosas mitológicas, pero si realmente quieres sentir que estas viviendo en los Años Oscuros de Inglaterra, que estás explorando las ruinas que los romanos dejaron 400 o 500 años atrás, y los remanentes de las tribus británicas previo a ello e incluso los Saxon Pagans previo a que se convirtieran al Cristianismo", entonces McDevitt entiende que Assassin's Creed: Valhalla es tu juego.

⚔️Muchas armas, a una y dos manos. Escudos. Incluso un escudo en cada mano. Muy pronto más detalles sobre el brutal sistema de combate. #AssassinsCreedValhalla pic.twitter.com/9NjCN3DIBI — Assassin's Creed ES (@assassinsspain) May 2, 2020

"Todas estas capas no se han hecho previamente en un juego y no creo que haya habido un juego Vikingo que haya intentado representar la experiencia Vikinga definitiva", explica. "Allí es donde encontramos nuestro lugar para brillar -y creo que lo hemos hecho-. Hemos creado este masivo mundo para explorar, asaltar y conocer gente interesante, pero lo harás como un humano. Como una persona que tiene que cabalgar a través de largas distancias para llegar a donde quieres ir, en lugar de volar u otra cosa", cerró.

Esperamos conocer más sobre Assassin's Creed: Valhalla en la presentación del próximo 7 de mayo que Xbox realizará. Será un Inside Xbox basado en juegos de terceros que llegarán a la Xbox Series X, su consola de nueva generación que se estrenará a finales del 2020. Por su parte, Assassin's Creed: Valhalla llegará para la misma fecha aproximada, y será lanzado para Xbox One y Series X (Smart Delivery), PlayStation 4 y 5, PC (Epic Games Store) y Google Stadia.

FUENTE

Lee También