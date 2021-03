Consigue un nuevo juego gratis en la Epic Games Store

Hoy es jueves y eso sólo puede significar una cosa: ¡Nuevo juego gratis en la Epic Games Store! Comenzando hoy y hasta el próximo jueves 1 de abril podrás conseguir gratis el juego Creature in the Well, para añadirlo a tu biblioteca para siempre.

Este título indie tiene el clásico estilo de mazmorras pero con un toque de acción más que interesante. En ésta historia, tomas el control de la última unidad BOT-C y deberás adentrarte en una montaña desierta para restablecer la energía de una antigua instalación embrujada por una criatura desesperada.

En este juego, desarrollado por el estudio independiente Flight School Studio y lanzado en 2019, podrás descubrir y mejorar piezas de equipo para librar a la ciudad de Mirage de una tormenta de arena mortal.

Para poder jugar Creature in the Well en tu ordenador, deberás cumplir con los siguientes requisitos:

REQUISITOS MÍNIMOS

Sistema Operativo: Windows 7 de 64 bits

Procesador: Intel Core i3-530

Memoria: 4 GM de RAM

Almacenamiento: 5 GB de espacio disponible

Tarjeta Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 470

REQUISITOS RECOMENDADOS

Sistema Operativo: Windows 10 de 64 bits

Procesador: Intel Core i5

Memoria: 8 GB de RAM

Almacenamiento: 10 GB de espacio disponible

Tarjeta Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 760

