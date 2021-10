Cada jueves la Epic Games Store nos presenta un nuevo título gratuito que podemos descargar de su plataforma de juegos para PC durante una semana entera. Y hoy se ha presentado un nuevo título gratis; se trata de Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse.

Se trata de la versión remasterizada del clásico lanzado en 2005, y es un juego que te pone en la piel de un zombi a finales de los años 50's. El jugador aparecerá en la ciudad de Punchbowl y tendrás que acabar con la civilización para que los no muertos tomen el poder.

Stubbs the Zombie es reconocido por los fanáticos como uno de los mejores juegos de zombies que existen, donde finalmente puedes ponerte del lado "oscuro", y ver como los zombis ganan y acaban con toda la humanidad. Es un plot twist fresco de la mayoría de los videojuegos donde tu tarea es acabar con la plaga.

Para jugar Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse tu PC deberá contar con los siguientes requisitos:

Requisitos para jugar Stubbs The Zombie en PC

Sistema Operativo: Windows 10

Procesador: Intel Core i3-4170 a 3,7 GHz, AMD A8-7600 a 3,1 GHz

Memoria: 8 GB de RAM

Almacenamiento: 5 GB de espacio disponible