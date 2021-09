Rengoku, Enmu, y más personajes de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles aparecen en esta nueva serie de imágenes.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles muestra imágenes del Tren Infinito

Hay pocos juegos más anticipados para los fans de animé que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, el cual adaptará la historia del popular animé. Esta vez, lanzaron una nueva serie de imágenes enfocadas en el Tren Infinito.

Aquí vemos cómo se demuestra nuevamente que la desarrolladora CyberConnect 2 (Dragon Ball Z: Kakarot) es experta al adaptar series de animé. Las screenshots son prácticamente indistinguibles de lo que se ve en la película Mugen Train, la cual cuenta un arco adicional de Tanjiro y compañía.

Podemos ver el llamativo diseño de Enmu, además de por supuesto al favorito de los fans Rengoku, quien tiene un rol muy importante en la película. Como si fuera poco, el estudio lanzó también un nuevo video de 15 minutos ahondando en el gameplay.

Para quienes no sepan, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles será un juego de acción y aventura que te llevará a vivir la historia del animé, en el que el protagonista Tanjiro debe encontrar una forma de revertir la transformación de su hermana Nezuko en un demonio.

¿Cuándo sale Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles y en qué plataformas?

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles sale el 15 de octubre para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, y PC. Te recordamos que el juego recibirá nuevos personajes a través de actualizaciones de contenido gratuitas.