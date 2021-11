El modo rendimiento de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles llegó con una nueva actualización.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles se actualiza a 60 FPS en algunas plataformas

Uno de los animé más populares del momento recibió hace poco su adaptación a los videojuegos con Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles. Aunque fue bien recibido, los jugadores tuvieron sus quejas, y una de ellas se soluciona con su nueva actualización.

CyberConnect2 anunció a través de Twitter que ya está disponible un parche para el juego que lo lleva a 60 FPS en PS5, Xbox Series X, y PC. Se trata de la segunda actualización gratuita que recibe el título.

También lee:

• Dragon Ball: The Breakers confirma sus requisitos en PC

Esta mejora llega a través de un nuevo modo de rendimiento, el cual se puede activar a través de las configuraciones. Lo que sí, cabe destacar que solo está presente en la exploración y el combate del modo Historia y el modo Versus offline.

Esta actualización también trae más recompensas y dos personajes nuevos al modo Versus, Yahaba y Susamaru. El primero se trata de un demonio que responde a Kibutsuji, mientras que el segundo es otro demonio con ataques de rango.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles ya está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, y PC. Su desarrolladora ya había confirmado que se lanzarían expansiones gratuitas con nuevos personajes.