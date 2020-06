Diez descuentazos en la PS Store si eres suscriptor de PS Plus

Llegó el mes de junio y vino totalmente cargado de descuentos en la PS Store. Miles y miles de juegos están con grandes rebajas en la tienda y lo podemos aprovechar con el evento de 'Days of Play' que preparó Sony. Sin embargo, la empresa no se olvidó de la inmensa comunidad que está suscrita a PS Plus con el que ya obtiene un montón de beneficios en juegos online, memoria y juegos gratuitos.

Los descuentos dobles ya están disponibles para cada persona que tenga su cuenta vinculada a la suscripción de PS Plus. Allí podrán encontrar grandes rebajas en juegos, lotes y complementos en una inmensa lista de títulos. Hay increíbles juegos que se pueden compartir en familia y que ya están a menos de 5 dólares dentro de la tienda. Además, de otros títulos populares como Assassin's Creed o Need for Speed se pueden conseguir por una auténtica ganga.

Algunos de los mejores descuentos para los suscriptores de PS Plus:

Estas ofertas y más las puedes revisar en la página oficial de la PS Store. Los descuentos dobles para la comunidad de PS Plus solo estarán activos hasta el próximo 10 de junio en las que hay rebajas de hasta el 60% en muchos productos del catalago oficial.

