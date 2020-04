Sony y Naughty Dog finalmente hablan sobre las filtraciones de The Last of Us Part 2

Ayer reportábamos en Bolavip Gamer que durante las últimas horas una serie de filtraciones de alto impacto fueron apareciendo de manera masiva en las redes sociales sobre el tan esperado juego para PlayStation 4, The Last of Us Part II. La primera respuesta de Sony fue anunciar una nueva fecha de lanzamiento oficial para el juego y luego decidieron referirse a las filtraciones.

En contacto con el portal Eurogamer, desde Sony comentaron lo siguiente: "Estamos decepcionados de que alguien haya lanzado imágenes no autorizadas previo al lanzamiento de The Last of Us Part 2, destruyendo años del duro trabajo de Naughty Dog y arruinando la experiencia para los fanáticos alrededor del mundo. Queremos que todos tengan la oportunidad de jugar The Last of Us Part 2 al mismo tiempo, y pedimos que eviten ver o compartir imágenes no autorizadas".

Esto refleja el malestar por parte de Sony, que seguramente tenía otros planes en cuanto a tiempo y forma para presentar la nueva fecha de lanzamiento del juego que fue postergado por la pandemia causada por el COVID-19.

También desde Naughty Dog se refirieron a las filtraciones de su gran juego, una obra maestra que fueron llevando de a poco y trabajando árduamente para lograr terminar. A continuación su comunicado:

"Sabemos que los últimos días han sido increíblemente difíciles para ustedes. Nos sentimos de la misma manera. Es decepcionante ver el lanzamiento y la manera en la que se compartieron imágenes de desarrollo. Hagan su mejor esfuerzo para evitar spoilers y también les pedimos que no spoileen a los demás.

The Last of Us Part 2 estará en sus manos pronto. No importa lo que vean o escuchen, la experiencia final valdrá la pena."

Tanto The Last of Us Part 2 como el juego de Sucker Punch Productions, Ghost of Tsushima, son las últimas dos grandes producciones de estudios exclusivos de Sony con juegos para PlayStation 4. El de Naughty Dog llegará este 19 de junio, mientras que Ghost of Tsushima lo hará el 17 de julio.

