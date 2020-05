Director de Ghost of Tsushima: "Red Dead Redemption fue nuestra principal inspiración"

El último gran juego exclusivo para cerrar la etapa de gloria de la PlayStation 4 será ni más ni menos que Ghost of Tsushima. El juego de mundo abierto de Sucker Punch Productions contará con el honor, tal vez compartido con The Last of Us Part 2, de darle un cierre por todo lo alto a una de las mejores consolas de todos los tiempos.

El pasado State of Play de Sony mostró a Ghost of Tsushima como nunca antes, y reveló el nivel que puede alcanzar el videojuego. Sin embargo, es notable pensar que el juego no fue ideado sino hasta el lanzamiento del Red Dead Redemption original por parte de Rockstar Games.

Esto fue lo que reveló el Director de Ghost of Tsushima, Nate Fox, en una entrevista con el sitio GAMINGbible. "Díría que la inspiración número 1 para el juego fue Red Dead Redemption - no Red Dead 2, sino Red Dead Redemption -, porque hicieron un trabajo fantástico dándole vida a la fantasía de ser un vaquero y forajido", explicó Fox.

"El entorno, la forma en la que la gente te habla, la manera en la que te mueves, todo lo que te da identidad para nosotros fue la guía, quería que nuestro juego tenga el mismo formato", agregó, revelando la enorme influencia del primer Open World del lejano oeste de Rockstar.

Aunque Red Dead fue una gran influencia, no fue la única para Fox y su equipo. "Cuando estabamos desarrollando el juego, y un juego como 'Breath of the Wild' era lanzado, un juego que hace un gran trabajo de mostrar como el poder de la curiosidad puede ser expuesto en tantas maneras", comentó Fox. "Eso es lo que queremos, que nuestro juego te transporte a la Isla de Tsushima y te permita sentirte tan presente allí como sea posible", explicó.

Ghost of Tsushima será lanzado el próximo 17 de julio de manera exclusiva para PlayStation 4.

