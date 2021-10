EA Sports ha lanzado varias líneas de jugadores de Ultimate Team para FIFA 22 desde que se lanzó, como Ones To Watch y Road to the Knockouts. Esta vez presentaron una nueva, Rulebreakers, que ya tiene su primer equipo.

Las cartas especiales de Rulebreakers dejan atrás el estilo de juego usual de los jugadores, para recibir mejoras de atributos que transforman por completo su rol en la cancha. De esta forma, tendrás nuevas oportunidades para armar formaciones y tácticas distintas con tu equipo.

También lee:

• Salah recibe una nueva carta destacada en el TOTW 6 del FIFA 22

Equipo 1 de Rulebreakers - FIFA 22 Ultimate Team

• PO: Renaud Ripart 75 > 83 (ESTAC Troyes/Francia)

• DFC: Antonio Rüdiger 83 > 86 (Chelsea/Alemania)

• LI: Sebastián Coates 83 > 86 (Sporting CP/Uruguay)

• LD: Trent Alexander-Arnold 87 > 89 (Liverpool/Inglaterra)

• MCD: Frank Onyeka 75 > 84 (Brentford/Nigeria)

• MCD: Casemiro 89 > 90 (Real Madrid/Brasil)

• MCO: David Josué Jiménez Silva 85 > 87 (Real Sociedad/España)

• EI: Moussa Diaby 81 > 86 (Leverkusen/Francia)

• ED: Ousmané Démbelé 83 > 86 (Barcelona/Francia)

• DC: Erling Haaland 88 > 90 (Borussia Dortmund/Noruega)

• DC: Marko Arnautović 81 > 86 (Bologna/Austria)

Todas estas cartas ya están disponibles en los sobres de FIFA 22 Ultimate Team, y se podrán conseguir a través de desafíos, objetivos, y más. El segundo equipo se lanzará el 5 de noviembre.