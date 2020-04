El 'Master Chief' de Halo dio su definitiva opinión de la pizza que viene con piña

Actualmente, Steve Downes se encuentra realizando una actividad de donaciones para recaudar dinero y donarlo a las personas más afectadas por toda la crisis del Coronavirus. Él es la voz oficial del personaje de la mítica y famosa saga de Halo, desarrollada por 343 Industries y Bungie Studios,

La dinámica es muy sencilla: la gente que dona, tiene la posibilidad de pedirle a Downes que recite alguna frase que quiera la persona que pone su dinero o que opine sobre algún tema en específico. Por supuesto, él lo hace con la voz del 'Master Chief' para complacer a todos aquellos que son muy fanáticos a Halo. De ahí, surgieron todo tipo de clips, pero uno se hizo muy viral por la petición que le hicieron.

El usuario 'Greenskull' en Twitter hizo su donación y le preguntó al Jefe Maestro que pensaba de la pizza que viene con piña. Un tema que se muy polémico y que genera opiniones bastante divididas. Al final, 'Master Chief' dio su veredicto y reventó todo: "Me parece que la piña en la piza es una abominación", sentenció. Sin embargo, y para no generar una innecesaria discusión, también aseguró que aunque no le gusta, "no tiene ningún incoveniente con quienes si les gusta".

I asked Master Chief if pineapple belongs on pizza pic.twitter.com/h1rJlivYn2 — Greenskull (@Greenskull) April 16, 2020

