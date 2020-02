El aspecto del nuevo Pokémon Singular es revelado en la revista CoroCoro

Uno de los grandes anuncios realizados por The Pokémon Company de cara al Día de Pokémon que se celebrará el próximo 27 de febrero es la revelación de una nueva criatura. La misma no sólo estará en Pokémon Espada y Escudo, sino en la próxima película de la saga, Pokémon The Movie: Coco.

Sin embargo, previo al 27 de febrero ya podemos ver la silueta del Pokémon, ya que, como fue anunciado hace unos días, en la edición de esta semana de la revista japonesa CoroCoro, se iba a dar a conocer la sombra del Pokémon misterioso y así fue.

Primero vimos un pequeño vistazo, presentado en el directo que mostró la revista, y ahora finalmente quienres ya tienen la revista en sus manos nos dieron un panorama completo de la silueta del nuevo Pokémon Singular. Esta es la imagen que reveló el sitio Poké Beach:

Sin dudas, aparenta poderoso, y veremos que relación tiene con el protagonista de la nueva película de Pokémon, en la cual también jugará un papel bastante importante.

