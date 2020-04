El épico video que montó The Grefg para denunciar un 'hacker' en CoD: Warzone

Cada vez son más y más las denuncias de la inmensa comunidad que juega al Call of Duty: Warzone sobre usuarios tramposos. Algunos jugadores se quieren pasar de listos 'hackeando' el nuevo 'Battle Royal' para tener un indice de éxito muchísimo mayor que otros jugadores que sí juegan de forma limpia. Uno de los youtubers y streamers más famosos de habla hispana lo vivió en carne propia y lo emitió en directo en su canal de Twitch.

Se trata de, nada más y nada menos que 'The Grefg', uno de los creadores de contenido más alabados por la comunidad gamer por divertidas trasmisiones de Fortnite, Warzone y, ahora último, Valorant. Amante del 'shooting', le está tomando mucho nivel al juego de Call of Duty, pero ya tuvo que lidiar en varias partidas con gente que hace trampa y no les duele reconocerlo. El usuario 'Vision' lo dejó con la boca abierta luego de verlo hacer trampa, en vivo y en directo, con todos sus seguidores.

Todo empezó luego de que Grefg prendiera su directo para jugar algunas partidas con un colega suyo. Sin embargo, todo empezó a salir de control cuando se dieron cuenta que había un usuario que los maataba, una y otra vez, de forma extraña, ¡y hasta se lo encontraban en otras partidas cuando hacian el 'Matchmaking'.

Por eso decidieron agregarlo en el videojuego, lo invitaron a armar un grupo entre los tres e ir al campo de batalla para ver que era lo que hacía este jugador para tener tanta efectividad en las 'kills' que realizaba. Todo quedó claro en la primera partida: había introducido varios hacks al juego para obtener mayor ventaja sobre todos sus rivales.

Así registró 'The Grefg' la forma en la que juega un 'hacker' en el CoD Warzone:

Como verán en el video, fue la excusa perfecta para que este creador de contenido español montara un video en su canal haciendo un llamado de atención a Activision e Infinity Ward. Así como el usuario 'Vision', hay miles más haciendo trampa y generando que otros jugadores no participen más para evitar este tipo de situaciones que disgustan e incomodan en la comunidad que solo desea divertirse y disfrutar del videojuego. Al final, Grefg mandó un mensaje mostrando como denunció a este personaje por tramposo.

