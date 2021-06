El juego de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles ya tiene fecha de lanzamiento en occidente

Mucho se ha hablado del lanzamiento del nuevo juego de Demon Slayer, el título que llegará para acompañar al afamado anime y finalmente tenemos una fecha oficial para su llegada a esta parte del mundo, luego de anunciarse su lanzamiento inicial en Japón.

¿Cuándo se lanza el juego de Demon Slayer Kimetsu No Yaiba?

Por suerte, no habrá que esperar demasiado para conseguir Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles Game, ya que su lanzamiento se dará el próximo 15 de octubre para consolas de actual generación (PS4, Xbox One), nueva generación (PS5, Xbox Series X|S) y PC vía Steam.

Esta fecha es apenas un día después del lanzamiento inicial y anticipado en oriente para el título que tendrá un modo historia que cubrirá los eventos que se han visto hasta el momento en el anime, con los arcos de Taniro Kamado, Unwavering Resolve y Mugen Train.

Además, el juego desarrollado por CyberConnect2 contará con los actores de voz originales del anime tanto en sus versiones en japonés como en inglés, y se podrá disfrutar de un modo multijugador para dos jugadores tanto en línea como en la misma consola.

