Konami realizó esta mañana un directo revelando grandes novedades sobre el futuro de la franquicia Yu-Gi-Oh!, anunciando tres nuevos juegos que llegarán a diferentes plataformas. Pero, obviamente, no podía quedar fuera un anuncio sobre el mejor juego en la historia de la franquicia, Yu-Gi-Oh! Duel Links.

Luego de revelar que el título lleva más de 140 millones de descargas entre Steam y dispositivos móviles, desde Konami dieron a conocer la gran novedad que veremos este año en Yu-Gi-Oh! Duel Links. Como muchos duelistas esperaban, el mundo de ARC-V se hará presente en el juego.

Sin fecha de lanzamiento confirmada, ARC-V será el sexto mundo dentro del juego, luego de Duel Monsters, GX, 5D's, The Dark Side of Dimensions y ZEXAL. Se espera que los Monstruos de Péndulo lleguen también, como la mecánica que fue incluida en dicha generación, aunque aún no ha sido confirmado.

Por otra parte, no hicieron mención a una mejora en la jugabilidad, gráficos o rediseño del juego, por lo que podemos esperar que Yu-Gi-Oh! Duel Links siga funcionando de la misma manera que hasta ahora, algo que le ha dado grandes resultados a Konami.

Yu-Gi-Oh! Duel Links esta disponible para descargar gratis tanto en Steam como en dispositivos móviles iOS y Android.

