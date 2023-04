Una vez más, como todas las semanas desde que existe, la Epic Games Store está ofreciendo títulos gratis que todos pueden agregar a su bibliteca. En este caso, los creadores de Fortnite habilitaron los videojuegos que podremos conseguir para siempre y sin costo desde hoy 13 al 20 de abril. A continuación te los presentamos.

Epic Games Store - Juegos gratis de esta semana (13 al 20 de abril)

Estos son los títulos gratis de Epic Games Store, disponibles ahora mismo:

• MORDHAU

MORDHAU es un juego de batallas medievales multijugador. Crea a tu mercenario y lucha en batallas brutales donde vivirás frenéticos combates, asedios de castillos, cargas de caballería y más.

• Second Extinction

Mapa grande. Dinosaurios grandes. Armas grandes. Te enfrentarás a un nivel de amenaza en constante cambio junto con tus amigos. Second Extinction es un juego de disparos cooperativo en línea con garra.

Epic Games Store - Juegos gratis para la semana próxima (20 al 27 de abril)

Confirmaron ya cuáles serán los juegos gratis de la tienda para la semana que viene:

• Beyond Blue

• Never Alone