Felipe Caicedo fue anunciado como el gran fichaje de Barcelona SC para esta nueva temporada. El delantero ecuatoriano venía de más de año y medio de para al no tener equipo y en la pasada ‘Noche Amarilla’ sufrió un duro golpe en su pierna y esto encendió todas las alarmas.

El debut de Felipe Caicedo con Barcelona SC se ha ido alargando, puesto que, el delantero ecuatoriano no pudo jugar en la primera fecha contra Manta y ahora también es duda para la ida de la Copa Libertadores. Al no tener mejora, el delantero decidió viajar a Estados Unidos.

Mario Canessa informó en Radio Diblu que Felipe Caicedo decidió viajar a Estados Unidos para tratar el tema de su lesión. Barcelona SC no ha informado nada en referencia al destino de su jugador. Solo han avisado que avanza en su proceso de recuperación.

Por otro lado, Eduardo Erazo en De Una reveló que Felipe Caicedo podría estar listo para debutar en el partido de Copa Libertadores ante El Nacional, pero no en la ida, sino en la vuelta. El delantero ex Lazio y Manchester City firmó con los amarillos por 1 año.

En Barcelona SC no quieren que se repita con Felipe Caicedo lo que ha pasado con Joao Rojas, quien no juega desde mayo de 2024 y ahora nuevamente tiene que ser intervenido por su lesión de fractura. Los amarillos no quieren apurar el proceso de ‘Felipao’

¿Hasta cuándo firmó Felipe Caicedo con Barcelona SC?

Felipe Caicedo firmó con Barcelona SC un contrato por 1 año, es decir, hasta finales de 2025. El delantero está “cumpliendo su sueño”, puesto que, se ha declarado hincha de Barcelona SC y también socio, siempre queriendo defender sus colores.

¿Cuándo jugará Barcelona SC con El Nacional?

El próximo partido de Barcelona SC con El Nacional será el miércoles 19 de febrero de 2025. El encuentro comenzará desde las 19H30. Ambos equipos ecuatorianos se juegan la clasificación a la Fase 3, donde posiblemente enfrenten a Corinthians.

