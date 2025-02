Los partidos del Real Madrid que se perdería Jude Bellingham por su comentario a José Munuera Montero

Todo Real Madrid espera por el veredicto que será expedido en las próximas horas por el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol sobre el episodio que protagonizó Jude Bellingham en El Sadar a los 40 minutos del primer tiempo vs. Osasuna, momento en el que insultó a José Luis Munuera Montero, según el parte del propio árbitro, en medio del reclamo por la sanción de una infracción.

“En el minuto 40 Bellingham fue expulsado por el siguiente motivo: por dirigirse a mí, estando a escasos metros, en los siguientes términos: “Fuck you”, escribió el juez de campo asignado para el partido correspondiente a la jornada 24. Por lo tanto, ahora todo queda en manos del organismo competente para saber cuántas fechas de suspensión le cabrán al inglés.

Lo cierto es que el artículo 94 del reglamento en el que se desarrolla el fútbol de la primera división de España es claro: “insultar, ofender o dirigirse en términos o actitudes injuriosas al/a la árbitro/a principal, asistentes/as, cuarto/a árbitro/a, directivos/as o autoridades deportivas, salvo que constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de cuatro a doce partidos“.

Por lo tanto, si a Jude Bellingham le aplican el castigo máximo, se perdería 12 de los 14 partidos que le restan al Real Madrid en LaLiga. Es decir, prácticamente el resto del certamen, entre ellos, el Clásico de España con el FC Barcelona del 11 de mayo en el Estadio Olímpico de Montjuic (en el Camp Nou, en caso de que lleguen con las obras).

De igual modo, lo que se sabe, a la espera de la resolución, es que, por lo pronto, el mediocampista merengue no podrá decir presente contra el Girona este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu. Asimismo, para los compromisos subsiguientes con el Real Betis, Rayo Vallecano y Villarreal, tampoco podría llegar a estar habilitado.

La sanción solo corre para LaLiga

Vale aclarar que la sanción que vaya a recibir Jude Bellingham será solo en LaLiga. Por lo que, por ejemplo, este miércoles (desde las 21:00 horas CET), contra el Manchester City en el Estadio Santiago Bernabéu por la vuelta de los Play Off para los Octavos de Final de la UEFA Champions League, sí podrá ser incluido por Carlo Ancelotti.

Carlo Ancelotti considera que la expulsión a Jude Bellingham fue injusta

”La roja a Jude fue porque creo que el árbitro no lo entendió bien. Le dice ‘fuck off’ no fuck you. Le dice ‘no me jodas’. No ha hecho nada para ser expulsado. No hay nada de que hablar con él”, declaró Carlo Ancelotti, con notorio enfado por la situación, en la rueda de prensa posterior al empate 1 a 1 del Real Madrid con el Osasuna.

