Guardiola confiesa qué hubiera pasado si no tenía a Messi en Barcelona: “Creo que…”

Pep Guardiola y Manchester City se preparan para enfrentarse al Real Madrid por el partido de vuelta del play off de la UEFA Champions League. El catalán tuvo una rueda de prensa marcada por todo tipo de cuestiones alrededor del momento que vive su equipo antes del que para muchos supone la final anticipada de esta temporada. De manera inesperada y con conclusiones de peso, el catalán confesó no hubiera conseguido todos sus éxitos en Barcelona de no ser por la figura de Lionel Andrés Messi.

“¿Los motivos del bajón? Son muchos pero en general es que somos un equipo menos fiable que en otros años. Siempre hemos sido una máquina y que por supuesto podemos perder, pero que hemos rendido como nadie durante 8 años. Yo conozco a mi equipo y yo sé cuándo somos capaces de hacerlo mejor. En el fútbol nunca se sabe. Rodri es una de las razones del bajón, quien no pierde sin el mejor jugador del mundo… Sin Messi no sé si hubiéramos ganado el triplete en Barcelona. A esto se le suman las lesiones pero le pasa a todo el mundo incluido el Real Madrid… El calendario es insostenible, pero yo no he conseguido dar la tecla”, analizaba Guardiola en una rueda de prensa donde comparó las prestaciones del argentino en su plan de juego con las del centrocampista y último Balón de Oro. Hoy no tendrá a ninguno.

No son gratuitos los elogios de Guardiola para ambas personalidades. Junto a Messi, el catalán disfrutó durante cuatro temporadas de un fútbol de élite que para muchos incluso constituyó el mejor equipo de todos los tiempos. Lionel creció como nunca en un plantel donde ganaría incluso un triplete allá por el verano del 2009 e igualmente hasta tres ediciones de LaLiga. Si a esto le sumamos por supuesto el Sextete levantado por el conjunto culé y los más de 200 goles que el capitán de la Selección Argentina marcase en dicho periodo de tiempo, la ecuación queda más clara.

El recuerdo de Guardiola sobre Messi llegó en medio de las preguntas de los periodistas alrededor del momento que vive en sus hombres sin la figura de Rodri. La lesión de ligamentos cruzados del centrocampista de la selección española supuso un giro inesperado en una temporada donde Manchester City tienes los peores registros desde que Pep es el primer entrenador. Se viene una final anticipada contra Real Madrid donde el catalán intentará volver a ganar en el Santiago Bernabéu después de tres partidos. Solamente lo hizo en el 2020 con los ingleses e igualmente gracias a un doblete de Messi allá por las semifinales del año 2011.

Anoche el entrenador de Manchester City volvió a recordar a Messi tras más de una década separados en los terrenos de juego. Diferentes medios de comunicación relataron cómo en su día la relación entre ambas partes quedó desgastada por la exigencia que tenía aquel Barcelona titánico. Incluso fueron rivales en los tiempos de Guardiola por Bayern Múnich e igualmente desde su llegada al Reino Unido. Más allá de lo que haya ocurrido o no, la admiración es mutua y los registros de dicha relación son para muchos inigualables.

Guardiola, en su año más pobre vs. los grandes

Manchester City buscará la remontada ante Real Madrid en su año más pobre contra los grandes de Europa. Apenas sacó 7 de 21 en la Premier vs. Big Six y en clave Champions apenas pudo empatar su encuentro como local frente al Inter de Milán. Las derrotas frente a París Saint Germain, Juventus en Turín y la ida ante la Casa Blanca ejemplifican lo que viene por delante. Se necesita una jornada perfecta.

“Real Madrid es nuestra pesadilla”

Carlo Ancelotti había dejado en claro que verse con Pep era un trabajo arduo y hasta una pesadilla. En zona mixta del Bernabéu y a horas del asalto final, Guardiola devolvió los elogios a la espera del choque de vuelta: “La pesadilla es nuestra (risas), cuando juegas mucho mejor que ellos, a excepción del año del 4-0, tienes que apostar por la épica. Tienen la capacidad de resistir y defenderse muy bien. Tienen mucha calidad”.

