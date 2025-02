Guardiola toma nota: solo dos equipos eliminaron a Real Madrid de la Champions League tras perder el partido de ida

Manchester City de Pep Guardiola se mide a la historia, al Santiago Bernabéu y a un escenario donde 37 de 39 cayeron ante Real Madrid. Jugar en la casa del Rey de Europa tras caer en la ida ante los merengues es un dolor de cabeza en todos los sentidos. El ex entrenador del Bayern Múnich o Barcelona toma nota de los dos únicos precedentes que se tienen a 18 de febrero del 2025. Mañana habrá que remontar el 2-3 del Etihad en medio de una plaga de bajas más que importantes.

Un 94,87% de efectividad tiene Real Madrid cuando ganó el partido de ida como visitante en las eliminatorias de la Champions. Apenas el modesto Odense de Dinamarca y Ajax han conseguido lo que buscará Guardiola en unas horas. Los daneses cayeron 2-3 en la ida para terminar tomando el Bernabéu con un 0-2 una semana después. Aquel equipo con Iván Zamorano, Michael Laudrup o Jorge Valdano en el banco cerró la temporada con el título de LaLiga, pero con un trauma europeo que marcaba un hecho sin precedentes hasta la fecha.

Hablar del Ajax en el siglo XXI nos lleva a aquella noche de febrero del 2019. Tras ganar 1-2 en Ámsterdam y en los primeros meses sin Cristiano Ronaldo en 9 años, Real Madrid asumía el partido de vuelta como un trámite que estuvo lejos de ser un choque amable. El equipo de Erick Ten Hag fue un huracán de fútbol ofensivo y ganaría por 1-4 en una jornada donde de no ser por Thibaut Courtois, hablaríamos de una de las mayores goleadas recibidas por la casa blanca en la Copa de Europa. Nadie, si nadie más en casi 80 años de la historia de los torneos europeos, ha conseguido algo similar.

No son gratuitas las palabras de Guardiola alrededor de lo que viene por delante. Pep habló de una eliminatoria que se encuentra más que cuesta arriba y que deberá obligar a Manchester City a una noche perfecta para eliminar a Real Madrid. El catalán habla de una misión casi imposible: “Jugando como hoy (Newcastle) no habríamos acabado en el puesto 22º en la Champions, eso está claro, pero hemos tenido actuaciones muy pobres y un buen partido como este no cambia la dinámica del día a día…El margen de opciones para ganar en el Bernabéu, y todo el mundo sabe eso, sería de…No sé si llega al 1% o a cuánto, pero es mínimo”.

Ajax y Odense, únicos en eliminar a Real Madrid tras perder la ida en Champions como local: GETTY

Real Madrid ha vivido de todo en el Bernabéu en lo que vamos de Champions. Ganó por 3-1 ate Stuttgart, goleó 5-2 al Dortmund, cayó ante AC Milan por 1-3 y venció en su choques ante Salzburgo por 5-1. Se viene la noche más exigente para un estadio donde todos esperan por el posible regreso de Antonio Rudiger al césped y donde se quiere decir presente en el sorteo del viernes para conocer el resto del camino a Múnich. Pep, ante una misión casi imposible que solo Odense de Dinamarca y Ajax han conseguido. 37 de 39 fracasaron.

Guardiola y su historial ante Real Madrid en Champions como visitante

Todo empezó con un 0-2 a favor de Barcelona en las semifinales del 2011. Después llegó con Bayern y para caer derrotado por 1-0 gracias a un gol de Karim Benzema. Con Manchester City, Guardiola ganaría por 1-2 en el 2020, caería por 3-1 en 2022 y firmaría dos empates más en las ediciones del 2023 y el 2024 por marcadores de 1-1 y 3-3.

Las bajas de Guardiola en el Bernabéu

Manuel Akanji es el último en caerse de la lista tras haberse lesionado por seis semanas en el partido de ida. Rodri por supuesto será baja por su lesión de ligamentos cruzados e igualmente salvo un giro de 180 grados, Oscar Bobb no podrá sumarse a las filas del catalán. El resto de los miembros del plantel, decididos a tomar el Bernabéu.

