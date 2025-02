El debut de Diego Churín no está siendo el mejor con camiseta de Universitario de Deportes. Por eso, los comentarios sobre su fichaje caen sobre Manuel Barreto, quien ya explicó que el delantero no está obligado a marcar goles, sino a competir en la interna. Quizás con eso le bajo la responsabilidad. Pero los hinchas eso no lo van a entender. Por eso, ante las presiones mediáticas, se pudo conocer lo que pasará con el nueve extranjero que trajeron este año en búsqueda del tricampeonato nacional.

¿Qué dicen en Universitario de Deportes sobre Diego Churín?

En charla para Entre bolas después del partido, el delantero Alex Valera le dio su respaldo como buen compañero: “Es un gran jugador, aún no anota un gol, pero los goles vienen. Mientras que él juegue para el equipo, esté apoyando al equipo, va a ser importante. Todos queremos meter goles en todos los partidos, pero así es el fútbol. Podemos fallar como en otro partido podemos meter gol”.

Como bien se sabe, el grupo debe estar unido, por eso concluyó: “Yo también vivo del gol. No meto gol yo hace no sé cuánto tiempo, también yo me siento frustrado muchas veces, pero yo creo que él es un gran jugador, lo demuestra en cada entrenamiento, quiere estar y creo que en el partido lo demostró. Yo no sé qué tanto critican. Sé que la hinchada pide gol a todos nosotros y nosotros vamos a dar el 100% por el equipo, pero bueno, recién tiene dos partidos y nos está conociendo. Para mí lo hizo de la mejor manera”.

Diego Churín anotó en amistoso. (Foto: Prensa “U”).

¿Cuál es la decisión sobre Diego Churín?

Con esto nos damos cuenta de que Universitario de Deportes tiene claro que el futuro de Diego Churín no pasará por un problema o decisión que lo perjudique. Ahora mismo, podemos ver como hay un apoyo masivo para el atacante argentino. Confían ciegamente en que haga las cosas bien, con el equipo crema. El gol llegará pronto como lo apunta Alex Valera, uno de los referentes más importantes dentro del grupo. En búsqueda del tricampeonato nacional.

ver también Paolo Guerrero confirmó si estará en el partido contra Boca Juniors: Alianza Lima confirma su situación

ver también Boca Juniors sorprende a todos y sumó a dos refuerzos de última hora para jugar contra Alianza Lima

¿Cuántos goles marcó Diego Churín en el 2024?

Diego Churín marcó 5 goles en Cerro Porteño en la temporada 2024 de la Primera División de Paraguay. Jugando en total 39 partidos, de los cuales fue titular en 20 de ellos, el atacante acumuló 1995 minutos, vio 11 tarjetas amarillas y fue cambiado en 14 ocasiones. Tuvo un rendimiento bastante discreto, por lo que las críticas en su contra ahora mismo, podrían estar justificadas al estar en un equipo grande como la “U”.

Publicidad

Publicidad

Diego Churín celebrando un tanto. (Foto: Prensa “U”).

¿Cuál es el valor actual de Diego Churín?

Debido a su alta carrera a nivel internacional, el experimentado delantero cuenta con un valor de mercado de 300 mil euros según Transfermarkt. Después de haber jugado en clubes como:

Juventud (debut)

Independiente

Platense

Los Andes

Comunicaciones

Curicó Unido

Universidad de Concepción

Unión Española

Gremio

Atlético Goianiense

Cerro Porteño

Universitario de Deportes (actualmente, desde 2024)

Publicidad

Publicidad