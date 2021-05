Estas son las nuevas cartas del TOTS disponibles hoy en el FIFA 21

Puede que las mejores semanas del evento Team of the Season hayan quedado atrás, con los equipos de LaLiga o la Premier League que ya no están disponibles en el Ultimate Team del FIFA 21, pero aún así siguen llegando nuevas cartas al juego.

En ésta ocasión se trata del Equipo de la Temporada de la Liga NOS, la cual es la liga de Portugal, y como sucede todos los años, Porto, Benfica y Sporting Lisboa se llevan todos los flashes y todos los jugadores del TOTS de la liga forman parte de alguno de estos tres equipos.

Entre los sudamericanos se destacan los defensores centrales Sebastián Coates y Nicolás Otamendi, de Uruguay y Argentina, respectivamente. Junto a ellos también está el brasileño Otávio, destacado con la mayor valoración del equipo, con 92, misma que recibió Pedro Goncalves



MI: Otávio > 92 (Porto/Brasil)

SD: Pedro Goncalves > 92 (Sporting Lisboa/Portuga)

MD: Rafa > 91 (SL Benfica/Portugal)

LI: Grimaldo > 90 (SL Benfica/España)

DFC: Sebastián Coates > 89 (Sporting Lisboa/Uruguay)

MC: Sergio Oliveira > 89 (Porto/Portugal)

DC: Haris Seferovic > 89 (SL Benfica/Suiza)

DFC: Nicolás Otamendi > 88 (SL Benfica/Argentina)

MCD: Palhinha > 87 (Sporting Lisboa/Portugal)

PO: Adán > 86 (Sporting Lisboa/España)

DFD: Pedro Porro > 85 (Sporting Lisboa/España)

Este equipo estará disponible y las cartas podrán ser encontradas en sobres por los próximos siete días dentro del Ultimate Team del FIFA 21.

Lee También