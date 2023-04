The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es uno de los títulos más destacados que saldrán en abril del 2023.

Sin dudas pareciera que el 2023 será recordado por la gran cantidad de videojuegos importantes que se lanzaron. Ya recibimos juegos como Dead Space y Resident Evil 4, pero aún falta mucho camino por recorrer en el año. Ahora repasamos los títulos más destacados que saldrán en mayo.

Los lanzamientos de juegos más destacados de mayo 2023

Estos son algunos de los juegos más importantes que saldrán este mes:

• Redfall (PC, Xbox Series X|S) - 2 de mayo

• Hogwarts Legacy (PS4, Xbox One) - 5 de mayo

• Darkest Dungeon II (PC) - 8 de mayo

• The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Switch) - 12 de mayo

• Humanity (PS5, PS4, PC) - 16 de mayo

• Amnesia: The Bunker (PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) - 23 de mayo

• Warhammer 40,000: Boltgun (Switch, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) - 23 de mayo

• Star Trek: Resurgence (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) - 23 de mayo

• Tennis Manager 2023 (PC) - 25 de mayo

• The Lord of the Rings: Gollum (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) - 25 de mayo

• System Shock (PC) - 30 de mayo

Como vemos sin dudas el más anticipado es The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, pero también hay otros lanzamientos muy esperados. Entre estos The Lord of the Rings: Gollum, el remake de System Shock, y Hogwarts Legacy que finalmente llegará a consolas de anterior generación.