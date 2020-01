Faker reveló cuanto gasta por mes de su salario multimillonario

Lee ‘Faker’ Sang-hyeok se está transformando ya en toda una personalidad en Corea, con un cambio en su forma introvertida, se ha permitido comenzar a ir a programas de televisión y shows, para de esta manera abrirse un poco más y que la gente lo conozca fuera de las maravillas que hace en la Grieta del Invocador de League of Legends desde hace más de un lustro.

Faker levantando la Copa del Invocador.

El midlaner de SKT, ahora T1, es tres veces campeón del mundo y el mejor jugador en la historia del MOBA de Riot Games. Su contrato actual se rumorea que alcanza los 2,5 millones de dólares. Eso sin incluir que ha ganado más de un millón extra en premios y tampoco sus contratos de patrocinio con diferentes marcas, también por miles de dólares, de los cuales tiene varios.

Sin embargo, lejos de ostentar su dinero y gastarlo a mansalva, Faker es un especialista del ahorro, pero no por ahorrar, sino porque simplemente no suele gastar mucho. En una aparición en el programa Radio Star de la televisión coreana, Faker aseguró que no supera los 200,000 Won (unos 170 dólares) mensuales en sus gastos.

Faker en Radio Show de la TV coreana. (MBC Entertainment)

Para ponerlos en contexto, Faker gana más que eso en un sólo stream con 30 mil espectadores, que es una marca que suele superar con facilidad.

Faker no detalló sus gastos mensuales, pero es entendible por qué no gasta tanto. Faker no se compra autos de lujo ni ropas de ultima moda (tiene un guardarropa lleno con remeras blancas sin marcas), aunque seguramente podría tener patrocinios de indumentaria, lo que haría que no gastara dinero en ello. Tampoco parece tener la necesidad de lujos y excentricidades. Vive en la gaming house de T1 y su pasatiempo es jugar al LoL por varias horas al día, con perifericos y PC completamente pagados por los auspiciantes.

Faker en un evento de caridad junto a Tyler1 y Rick Fox.

"En el futuro, quiero usar el dinero que gané para caridad", aseguró Faker. "La carrera de un gamer profesional es demasiado costa, así que quiero manejarla bien, para trabajar tanto tiempo como pueda", agregó, demostrando que no vive en una nube y está perfectamente conciente de su actualidad y futuro.

En otras palabras, Faker vuelve a demostrar que es el número 1 y por qué es una de las caras visibles y más respetadas en el mundo de los Esports.

Lee También