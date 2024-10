Diego Simeone no anduvo con vueltas, más allá de saber que recibirá críticas, para reconocer que el Atlético de Madrid se encuentra por debajo del FC Barcelona y del Real Madrid en el fútbol español. No obstante, intentó dejar en claro que no se conforma con ser tercero, pero que por la estructura del Colchonero y por la del Culé y del Merengue, es una realidad.

”Año tras año el objetivo que traza al club para seguir creciendo es clasificar a la Champions League. Eso significa entrar entre los tres o cuatro primeros. ¿Alcanza? Claramente no, porque todos queremos ser campeón, pero jugamos una liga en donde juegan posiblemente los dos mejores de Europa, entonces, ese objetivo de ser campeón en la realidad se hace difícil”, manifestó el Cholo en conversación con ESPN Argentina.

Tras semejante sinceridad, llegó el turno de que remarcara su labor al frente del Atlético de Madrid desde su arribo en la temporada 2011/2012: ”Hace 12 años que salimos terceros o segundos o primeros y también están esos equipos que quieren estar donde estamos nosotros. Paralelamente nos pasa lo mismo a nosotros con el Barcelona y el Real Madrid en LaLiga y cuando te vas a la Champions obviamente crece aún más la dificultad”.

Y en esa misma línea, Diego Simeone agregó: ”No nos podemos quejar por lo que nos tocó ganar, pero obviamente queremos más. Me conocen de toda la vida… me decís ‘¿te alcanza con ser tercero?’. No, no me alcanza, pero es la realidad y contra la realidad muchas veces es difícil”.

Diego Simeone dirige al Atlético de Madrid desde la temporada 2011/2012.

Los títulos de Diego Simeone en el Atlético de Madrid

Diego Simeone se convirtió en entrenador de Atlético de Madrid en la temporada 2011/2012. De ese entonces a la actualidad, el Cholo cosechó ocho títulos. LaLiga 2013/2014 y 2020/2021, Copa del Rey 2012/2013, Supercopa de España 2014, Europa League 2011/2012 y 2017/2018 y las Supercopas de Europa 2012 y 2018. Además, disputó las finales de la Champions League 2013/2014 y 2015/2016.

Cabe mencionar que, como nunca antes en la historia, el elenco rojiblanco lleva clasificando a la Liga de Campeones de Europa por decimotercera vez consecutiva, un logro que también se le adjudica a la gestión del entrenador argentino y que es fundamental para la estabilidad económica del club.

Diego Simeone dejó la puerta abierta para dirigir a la Selección Argentina

En la misma conversación con la señal ESPN, le preguntaron por su aspiración por dirigir a la Selección Argentina. ”Todavía somos jóvenes”, contestó el Cholo, que al mismo tiempo expresó que la Albiceleste, con Lionel Scaloni, en el presente está en buenas manos. Por cierto, su contrato con el Atlético de Madrid vence a mediados del 2027.