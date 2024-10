La lesión de Dani Carvajal en Real Madrid supone un giro de 180 grados a las filas de Carlo Ancelotti. El conjunto blanco empieza a mirar al mercado de fichajes mientras diversos medios hablan tanto de caras nuevas como de aguantar con lo que se tiene en casa. Uno de los nombrados como reemplazo y compañero de Cuti Romero en Tottenham, sin filtro sobre lo que sería llegar al Bernabéu.

El nombre de Pedro Porro entra en escena. El lateral de la selección española atiende a Relevo para comentar sobre lo que se ha dicho de su posible llegada a Real Madrid. El ex jugador de Manchester City y ahora mismo en un Tottenham donde brilla junto a Cuti Romero, sin filtro de cara a la posibilidad de unirse a las filas de Carlo Ancelotti a corto o mediano plazo. No hablamos ni mucho menos de una ecuación sencilla o barata para los merengues.

“Te llena de ilusión, ¿no? Tienes que estar centrado en tu trabajo, pero bueno, que el Real Madrid esté interesado en ti es porque estás haciendo las cosas bien. Así es como pienso en el día a día. Bueno, si tiene que llegar ese momento, llegará. Y si no llega, pues bueno, a seguir trabajando como hasta ahora”, comenzaba Porro sobre sus sensaciones a lo comentado en diversos medios de ese seguimiento realizado por el gigante blanco.

Consultado por si se siente capaz del reto, el ex Manchester City o Sporting Lisboa se muestra más que optimista en caso de que dicho rumor se convierta en una realidad palpable. Porro, el nombre del día en el universo Real Madrid: “Si me llega la oportunidad de dar ese salto el día de mañana estaré preparado por eso mismo. Tendré mucha más experiencia. Si me hubieras dicho esto años atrás, te hubiera dicho que no lo estaba”.

Porro y Cuti Romero, pilares de este Tottenham de la Premier League: IMAGO

25 años y un valor de mercad cercana a los 45 millones de euros tiene el futbolista que también pasase por entidades como Girona, Valladolid y que incluso fuese juvenil del Rayo Vallecano en sus inicios. Tiene contrato hasta el 2028 en un Tottenham donde ni mucho menos Real Madrid tiene buenos recuerdos alrededor de tramas como las que terminaron en los fichajes de Gareth Bale o Luka Modric.

Más lesiones en Real Madrid

Hay problemas de última hora en el equipo de Ancelotti. El juvenil y defensor centra Jacobo Ramón caía lesionado ayer por problemas musculares, mientras que David Alaba vuelve a ver como su recuperación queda atrasada por más tiempo. Como mínimo y hasta el mes de enero, el austriaco no podrá unirse a las filas de Carletto.

Cuti Romero, sin cláusula de salida

Pese a lo comentado o largo de las últimas horas, la realidad es que Fabrizio Romano niega que existan cláusulas de rescisión ara que pueda dejar Tottenham: “No hay una cláusula de rescisión de 65 millones de euros en el contrato de Cuti Romero con los Spurs a pesar de los informes de Argentina. El Tottenham lo consideró intocable el verano pasado a pesar del interés de los mejores clubes”.